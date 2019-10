LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio | Serie A in DIRETTA | esce Hysaj per infortunio | dentro

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40′ Partita bloccata tatticamente,molto ben messo in campo e ilfatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′Ghoulam pernel. 32′salta male su Ansaldi rischiando di farsi molto male, possibile cambio. 30′ Giocata di Mertens che prova il pallonetto dalla fascia destra ma non trova la porta per poco. 28′ Punizione di Verdi dalla sinistra che trova la testa di Rincon che però impatta male la palla. 26′ Di Lorenzo stende sulla fascia destra Verdi che era andato via con una finta di corpo. 24′ Insigne dalla fascia ...

