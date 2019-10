LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Lodadio illumina agli anelli! L’Italia si

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 Ora l’Italia passerà al volteggio dove i punteggi sono normalmente più alti rispettoaltri attrezzi. Servirà grande concretezza, qui l’uomo di punta è Nicola Bartolini. 11.00 L’Italia chiude la rotazioneanelli con un parziale di 40.832 e a metà gara si issa a 121.131 punti. Cina Taipei è scappata via con 125.697, gli azzurri devono continuare su questi binari e fare la loro gara per sperare nel pass olimpico. 10.58 Carlo Macchini era in startlist solo per onore di firma, pronto a subentrare in caso di cadute o errori: non ci sono stati e non sale sull’attrezzo. L’Italia chiude qui la rotazioneanelli. 11.06OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ECCOLOOOOOOOOOO! 14.666 (6.3), punteggio pesantissimo per la squadra. Forse ci stava anche un decimino in più. Per la qualificazione alla finale di ...

