LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia davanti alla Francia! Impresa azzurra

Italia titanica! azzurri dal cuore d'oro, i Moschettieri fanno 246 punti e sognano le Olimpiadi 13.45 La Francia riparte col 12.600 di Saleur al cavallo. 13.35 Ora Francia al cavallo dove Tommasone può fare la differenza, Ungheria alla sbarra e Norvegia agli anelli. 13.30 La Francia chiude la rotazione al corpo libero con 41.165, otto decimi meno rispetto a quanto fatto ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi domenica 6 ottobre va in scena la prima giornata di qualificazioni maschili. A Stoccarda (Germania) si fa subito sul serio, l'Italia sarà impegnata nella prima suddivisione a partire dalle ore 10.00: la nostra Nazionale vuole imitare le ...

Cronaca settima suddisione: l'ITALIA affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'ITALIA, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Cronaca decima suddivisione: Russia bellissima. Melnikova, Spiridonova, Akhaimova di lusso Le pagelle dell'ITALIA, profondo rosso ...

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Le pagelle dell'Italia, profondo rosso alla trave: le Fate salvano il pass olimpico ma non basta. Iorio la migliore FOTO Italia col ...

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine L'ITALIA SI QUALIFICA ALLE Olimpiadi SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 12.42 La nona suddivisione è in programma alle ore 13.30, ci saranno il Giappone privo di Mai Murakami e il Messico di Alexa Moreno. L'Italia spera che le nipponiche ...