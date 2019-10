LIVE Equitazione | Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA | netto nel tempo per Massimo

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Otto penalità per la Francia. 15.41 Riepilogo lotta per le Olimpiadi: Italia e Irlanda 0, Colombia 4. L’Irlanda però al momento scarta 4, l’Italia 12, la Colombia 20. 15.40 Venti penalità per il colombiano. 15.37 16 penalità per la Svezia, ora è la volta della Colombia, che lotta per le Olimpiadi. 15.35 Tocca alla Svezia con Jonsson. 15.34nelanche per l’Irlanda con Paul O’Shea. 15.33 Vediamo la risposta dell’Irlanda. 15.32NELPERGROSSATO!!! 15.30 Momento della verità:Grossato su Lazzaro delle Schiave. 15.29 Otto penalità per Tebbel. 15.26 Nove penalità per l’elvetico. Ora la Germania. 15.25 Rutschi inaugura il secondo giro per la Svizzera. 15.23 Ildi Olivier Philippaerts chiude il primo giro. Il Belgio inizia benissimo. 15.21 Anche la ...

