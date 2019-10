Lega | Renzi | ' Salvini ha speso parte dei 49 milioni per alimentare la ' Bestia' ?' **

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il senatore Matteohao non hadei 49di euro che la Lega deve restituire agli italiani perla sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica". E' la denuncia di Matteodurante la scuola di formazione 'Futur

CarloCalenda : Nato da - 2 mesi. Non ha ancora presentato la manovra. Nell’ordine: scissione Renzi, riavvicinamento FI/Lega, calo… - matteosalvinimi : #Salvini: Come Lega stiamo guardando al Futuro, avremmo preferito che fosse stata portata avanti la Flat tax. Non m… - LegaSalvini : ?? INTENZIONI DI VOTO, LA LEGA CRESCE AL 32,6%, IL PD FRENA E PERDE QUOTA -