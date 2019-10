Lega nazionale dilettanti ed Eni alleati per lo sviluppo del calcio in Basilicata

Protezione civile : una settimana con il Servizio nazionale per una deLegazione dei Paesi Asean : Da oggi fino al 15 settembre una delegazione dei Paesi Asean, Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, sarà in Italia ospite del Servizio nazionale della Protezione civile per una settimana di formazione e scambio di esperienze e buone pratiche. Obiettivo della visita è il rafforzamento delle conoscenze tecniche e scientifiche e della collaborazione tra l’Italia e i Paesi Asean per la riduzione del rischio da disastri. L’evento, ...