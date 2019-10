Le notizie del giorno ore 23 | 00

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) DOMENICA DI TENSIONI: 007, F35, MANOVRA E RENZI AGITANO IL GOVERNO Intervista del leader di Italia Viva a 'La Stampa' in cui invita Conte a "lasciare la delega e nominare l'autorità per i Servizi". Poi affondo in Tv. Orlando lo attacca affermando di non accettare ultimatum né da Papeete né da Leopolda. I dem corrono ai ripari: nessun paragone tra la spiaggia di Salvini e il convegno di Renzi. Polemiche tra Pd e M5s sulla manovra. I 5 Stelle chiedono a Conte di rinegoziare il programma degli F35. Di Maio invita tutti a "fare e a non parlare". Fari sulla riforma del taglio dei parlamentari. RENZI: "CONTE FACCIA CHIAREZZA SUGLI INCONTRI CON BARR" L'ex segretario Pd: il premier vada al Copasir e spieghi tutto sulla spy story. Critiche anche dall'opposizione. Bernini (Fi): il premier esca da assordante silenzio. ORLANDO "NO AGLI ULTIMATUM, NÈ DA PAPEETE, NÈ DA ...

Agenzia_Ansa : Regalo del boss, un neonato per il clan. La madre fu pagata 10mila euro. Il Gip,'è dimostrazione di forza' #ANSA - matteosalvinimi : Più di 1.000 sbarchi in più rispetto all’anno scorso, un aumento del 110% in meno di un mese. Conte, Renzi, Di Maio… - Corriere : Papa Francesco: «Il fuoco di Dio è calore. Il fuoco che distrugge non è quello del Vangelo» -