Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) Palermo, 6 ott. (AdnKronos) – “Sono tanti i problemi inper la ricerca scientifica, uno dei problemi principali è che cipezzenti,potenziali truffatori”. E’ l’amaro sfogo di Sandra, astrofisica di fama internazionale, partita da Cosenza nel 1991, con quasi duecento pubblicazioni. Nel 2004 la sua fotografia finì sulla copertina di Time, accompagnata dal titolo ‘How Europe lost its science stars’ (“Così l’Europa perde le sue stelle della scienza”) titolava il settimanale. Intervenuta al convegno ‘Futuro e intelligenza artificiale: cogliere la nuova Rivoluzione industriale, innovazione e nuovi scenari di crescita’ nell’ambito del meeting internazionale ‘Sud e Futuri’ organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia,ha ripercorso la sua ...

TV7Benevento : L'astrofisica Savaglio: 'In Italia ci trattano come pezzenti'... - Adnkronos : L'astrofisica #Savaglio: 'In Italia ci trattano come pezzenti' -