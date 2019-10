La voce dell' Eroica

In ginocchio davanti alla tomba del Duce - il portavoce dell'assessora imbarazza la giunta piemontese : Lorusso, addetto stampa di Caucino, responsabile del welfare: "Io non ho tradito", scrive rivolto a Mussolini. Il governatore Cirio: "Inaccettabile"

La Turchia - il paese bloccato nel tunnel dell'orrore. Dove le donne alzano la voce : Le ribelli di Istanbul, un gruppo coraggioso di scrittrici in prima linea. Contro repressioni e sessismo. A difesa della laicità e degli ultimi. Pinar Selek: «Sogno un mondo che non costringa a fuggire»

Jessye Norman - il soprano assoluto padrona di ogni sfumatura della voce : Roma. Di sorpresa, la notizia ha fatto il giro del mondo con la stessa velocità con cui la sua voce era capace di proiettarsi “in avanti” tra le volte dei teatri. Quella tecnica che i cantanti studiano una vita e pochi riescono a realizzare senza risultare goffi. Non vorremmo scrivere quel nome, Jes

Sgarbi ascolta la voce della madre e si commuove : Vedere Vittorio Sgarbi emozionato fa davvero effetto, essendo abituati a vederlo agguerrito e provocatore. Il sindaco di Sutri, ospite del conduttore Pierluigi Diaco a Io e te su Rai 1, ha riascoltato la voce della madre defunta grazie ad una registrazione in cui diceva: "Ho voglia di rivederlo perché lo vedo pochissimo. Bisogna preparargli da mangiare anche se sono le 7 del mattino perché lui arriva sempre a digiuno. E allora siamo lì, ci ...

Nadia Toffa - il comico Andrea Pucci e la dedica commossa : «Vorrei sentire il suono della tua voce» : A un mese dalla morte di Nadia Toffa il comico Andrea Pucci le dedica un pensiero su Instagram. Il vuoto per la perdita della “iena”, scomparsa a causa di un tumore al cervello lo scorso 13 agosto, sembra essere incolmabile e i suoi amici non smettono di pensare a lei, alla sua voglia di vivere e al suo sorriso contagioso. «È così , mi vieni in mente , le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti , i nostri abbracci , ...

A Dritto e rovescio il retroscena dell'uomo misterioso con la voce di Underwood. Ma Santoro aveva anticipato tutti : “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” diceva Lavoisier, scopritore di un principio della chimica che potrebbe essere prestato tranquillamente anche alla televisione.Succede infatti che a Dritto e rovescio (qui la recensione della prima puntata) rispunti la tecnica del retroscena politico affidato ad una gola profonda misteriosa. Luci soffuse, volto oscurato e voce presa in prestito nientemeno che da Roberto Pedicini, ...

Torino - Nkoulou alza la voce : “un uomo si definisce dal rispetto delle promesse. Io leale - la società…” : Nicolas Nkoulou torna a parlare dopo la fine del mercato: il difensore si sofferma su concetti come ‘lealtà’ e ‘rispetto della parola’, lanciando una frecciatina alla società “Per me un uomo si definisce dal rispetto della parola. Sfortunatamente ho capito che le promesse sono difficili da mantenere“. Con queste parole rilasciate all’Equipe, Nicolas Nkoulou ha parlato della sua situazione in casa ...

Francesca Fialdini - brutte notizie per i fan della conduttrice : la voce : Francesca Fialdini è una donna realizzata e innamorata. La conduttrice, che quest’anno non vedremo più a “La Vita in diretta”, ha da poco svelato di avere un compagno. Da qualche tempo ha un nuovo amore che la rende serena e appagata, anche se non ha alcuna intenzione di rivelare la sua identità. “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva”, raccontava nel salotto tv di Caterina Balivo, ‘Vieni da ...

Storia dell’azienda truffata da un software che imita la voce del capo : (Photo by Sergei KonkovTASS via Getty Images) L’intelligenza artificiale può avere anche delle applicazioni negative. È quanto emerge da una Storia riportata dal Wall Street Journal a proposito dei una truffa informatica ai danni di un’azienda britannica del settore energetico avvenuta lo scorso marzo. Secondo la ricostruzione della vicenda, i truffatori avrebbero usato dei software basati su tecnologie di intelligenza artificiale per imitare la ...

Francesco Zampaglione - fratello della voce dei Tiromancino - in carcere per una rapina : Resta ancora nella casa circondariale penitenziaria Regina Coeli di Roma Francesco Zampaglione, il fratello minore del più celebre Federico Zampaglione, leader e voce del noto gruppo musicale italiano dei Tiromancino. Francesco è stato tratto in arresto dai militari dell'arma dei carabinieri di Roma nel pomeriggio dello scorso giovedì 29 agosto dopo essersi reso responsabile del reato penale di rapina ai danni di un'istituto bancario della ...

Di Maio alza la voce per provare a tornare al centro della scena : Forse non è ancora “il momento di una nuova stagione”. Forse per far partire “un’ampia stagione riformatrice, di rilancio e di speranza, che offra al Paese risposte e anche certezze”, manca ancora qualcosa. Perché la sicurezza mostrata da Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente S

L’ex portavoce della Casa Bianca Sean Spicer parteciperà all’edizione americana di “Ballando con le stelle” : L’ex portavoce della Casa Bianca Sean Spicer parteciperà all’edizione americana di Ballando con le stelle, il talent show in onda in diversi paesi del mondo nel quale le celebrità si sfidano in gare di danza in coppia con ballerini professionisti.