La strage del sabato sera sulla 107 | quattro ragazzi morti tra le lamiere

Sparatoria in Questura a Trieste - la dinamica della strage : 2 colpi a Rotta - 3 a Demenego : Due colpi di pistola per l’agente Pierluigi Rotta, colpito al lato sinistro del petto e all’addome; tre per l’agente scelto Matteo Demenego, sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. È il drammatico racconto della Sparatoria che, all’interno della Questura di Trieste, ha portato alla morte dei due poliziotti, malgrado i tentativi di rianimazione dei soccorritori. A ricostruire tutta la vicenda di ...

Le vittime della strage di Las Vegas hanno ottenuto un risarcimento di 735 milioni di dollari dalla catena che possiede il Mandalay Bay Hotel : MGM Resorts International, la catena che possiede il Mandalay Bay Hotel di Las Vegas, l’albergo da cui l’1 ottobre del 2017 un uomo uccise 59 persone e ne ferì più di 800 sparando sulla folla dalla sua camera, risarcirà le vittime

Parigi - la strage del funzionario-modello Cinque i morti dentro la sede della polizia : Anche l’assalitore, che era armato di coltello, è stato a sua volta ucciso. Nel pomeriggio sottoposta a fermo la compagna del killer. Il presidente Macron sul luogo dell’eccidio

Anche Antonino Cinà è indagato per la strage del 1992 in via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è

strage Borsellino - c’è un nuovo indagato : il dottore Cinà. Era il medico di Totò Riina - l'uomo del "papello" : Il gip rigetta la richiesta di archiviazione dei pm nisseni. Il professionista palermitano è stato già condannato al processo Trattativa Stato-mafia

Migranti - a Lampedusa sbarcano in 72 durante commemorazione strage del 3 ottobre 2013 : durante la commemorazione delle 366 persone morte in mare, al largo di Lampedusa, il 3 ottobre del 2013, altri 72 Migranti sono sbarcati sull'isola. Sono arrivati sotto la pioggia battente durante le celebrazioni di quel drammatico naufragio e sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. L'hotspot dell'isola è sempre più sovraffollato.Continua a leggere

Lampedusa - in 72 sbarcano nel giorno del ricordo della strage del 2013 : Ancora sbarchi a Lampedusa nel giorno in cui l’isola diventata porta della speranza verso l’Europa per tanti migranti ricorda la strage nel Mediterraneo del 3 ottobre 2013 quando a poche miglia dalla costa in un naufragio morirono oltre 368 disperati, 20 i dispersi. 155 furono i superstiti di una delle più grandi ecatombi del mare degli ultimi anni.Tornando ad oggi, una motovedetta della Guardia costiera ha salvato al largo ...

Lampedusa - nuovo sbarco dalla Libia durante la commemorazione per la strage in mare del 2013 : La prima delle iniziative alle 3.48 del mattino, alla stessa ora del naufragio in cui morirono 368 persone

Migranti a Lampedusa - sei anni fa la strage del 3 ottobre : "Impedire che accada di nuovo" : Sei anni fa un barcone con a bordo 500 persone è affondato quando ormai era di fronte a Lampedusa: morirono 366 persone. Il...

Aereo della Seconda Guerra Mondiale precipita al suolo e prende fuoco : strage in Usa : Un Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale è precipitato al suolo, poco dopo il decollo, nel corso di uno spettacolo all'aeroporto internazionale di Bradley, appena fuori Hartford in Connecticut. A bordo c'erano 13 persone ma è ancora in fase di aggiornamento il bilancio ufficiale delle vittime: "Non vogliamo commettere errori".Continua a leggere

Disastro ferroviario Andria-Corato : il video della strage al processo - parenti vittime in lacrime : l filmato è stato proiettato questa mattina, nell'aula bunker del carcere di Trani, durante il processo che vede imputate 17 persone e una società per i fatti del luglio 2016. 23 persone persero la vita, oltre cinquanta rimasero ferite. Nel filmato si vedono le scene delle carrozze ridotte praticamente a brandelli, i vagoni vuoti, e, fuori, sul terreno, i corpi senza vita delle vittime.Continua a leggere

"Distruggevano i raccolti". strage di elefanti nelle foreste dello Sri Lanka : Stesi sul fianco, quasi come addormentati. Sette elefanti sono stati trovati morti nei giorni scorsi dalle autorità dello Sri Lanka, che ora hanno avviato un’indagine per sospetto avvelenamento. Tre animali sono stati rinvenuti dai funzionari del dipartimento della fauna selvatica del paese in una riserva forestale nel centro dello Sri Lanka, vicino al sito storico di Sigiriya, patrimonio mondiale dell’Unesco. Poche ore prima ...

Yemen - una bomba made in Usa è responsabile dell’ennesima strage di civili : Chissà se la bomba che il 28 giugno in Yemen ha distrutto la famiglia al-Kindi faceva parte delle 6120 autorizzate dal presidente Obama nel 2015 o delle nuove forniture approvate da Trump contro il parere del Congresso nel maggio 2019. Come hanno determinato le recentissime analisi di Amnesty International sui frammenti, era una bomba made in Usa, per l’esattezza modello GBU-12 Paveway II da 500 libbre prodotta dall’azienda Raytheon e questo ...

Tifoso insultò le vittime della strage di Superga durante Sampdoria-Torino : Daspo per due anni. Aveva mimato il gesto dell’aeroplano : durante la partita Sampdoria-Torino del 22 settembre scorso Aveva insultato la memoria del Grande Torino, mimando il gesto dell’aeroplano per ricordare la strage di Superga che il 4 maggio 1949 uccise 31 persone. Ora quel Tifoso blucerchiato è stato identificato e ha ricevuto il Daspo, cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, per due anni, come riporta il Corriere Torino. A deciderlo il questore di Genova. Si tratta di un ...