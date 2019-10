La sinistra vincerà in Portogallo?

Fonte : ilpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Domenica si vota in uno dei paesi più strani d'Europa, dove laè al governo da quattro anni aumentando i suoi voti, dove la destra radicale non esiste e dove i politici dicono che serve più immigrazione

