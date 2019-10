La satira del giorno | nuova categoria di criminale straniero

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Fonte foto: giovanni zolaLadeldi1Sezione: Cronache Tag: sparatoria poliziotti Giovanni Zola

makkox : @Pennacchiiiii @YouTube il poiana non deve piacere. il poiana è la satira, non il monologo di pennacchi. era il mon… - Carlo_Tasinato : @makkox purtroppo il pojana è solo satira, la realtà va ben oltre. vedo mio padre che da piccolo a causa dei fasci… - Il_Capitone : RT @Misurelli77: Quando la satira è più credibile della realtà... 'Del Salvini non si butta via niente' ?????? -