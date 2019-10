La morte del posto fisso ci ha liberati Gianluigi Ballarani spiega perché

Chef Rubio rilancia la polemica contro il fratello del poliziotto ucciso : «Mi ha minacciato di morte» : Non si arresta la polemica innescata da Chef Rubio sulla morte dei giovani poliziotti in questura a Trieste. Dopo il botta e risposta con l'ex ministro Matteo Salvini, e la replica del fratello...

morte Mascheroni - i calciatori del Crotone in lacrime dopo il gol : Morte Mascheroni – Vittoria per il Crotone nel match del campionato di Serie B contro l’Entella ma è stata comunque una giornata triste per il club calabrese, poche ora fa infatti è morto Sergio Macsheroni, preparatore atletico in seguito ad un incidente stradale. Grande emozione in campo, al momento del primo gol di Simy il Crotone ha dedicato la rete a Sergio, squadra in lacrime per un momento veramente emozionante. Già ...

Sparatoria in Questura a Trieste - criminologa : “Dopo la morte di Cerciello - le Forze dell’Ordine hanno paura” : “Cronaca di un pomeriggio di follia, lo Stato perde due figli, due servitori, due fratelli in tragica sorte. La Sparatoria nella Questura di Trieste, ha causato la morte di due agenti e altri due poliziotti sono stati colpiti in maniera gravissima, un altro agente colpito alla mano di striscio da un proiettile. Fermati gli aggressori, due fratelli dominicani accusati di avere rubato uno scooter. Il sindaco dichiara il lutto cittadino. Il ...

La strada di casa 2 - anticipazioni dell'8 ottobre : Milena lotta tra la vita e la morte : Le anticipazioni della serie televisiva La strada di casa 2 rivelano diverse interessanti curiosità per i telespettatori. Nella quarta puntata della seconda stagione, che verrà trasmessa martedì 8 ottobre su Rai 1 in prima serata, Milena lotterà tra la vita e la morte dopo essere stata improvvisamente investita. La donna si ritroverà in ospedale e dovrà essere operata d'urgenza. Nel frattempo tutti gli indizi sull'incidente porteranno a Valerio, ...

morte Lady Diana - la clamorosa confessione dell’uomo che provocò l’incidente : “Sì - sono stato io” : sono passati 22 anni dalla Morte di Lady Diana a Parigi, ma non si sono mai sopite le voci di complotti e presunti misteri sulla dinamica dell’incidente, avvenuto la notte del 31 agosto 1997. Sulla Morte della principessa sono stati pubblicati tantissimi libri e articoli che in questi anni hanno cercato di ricostruire a un fatto che all’epoca scosse tutto il mondo. Lady Diana era la principessa dei cuori, la principessa di tutti e la sua Morte ...

Morto Alberto Testa - icona della danza mondiale : “Stava male dalla morte del suo amico Zeffirelli” : È Morto a Torino, all'età di 96 anni, il grande coreografo Alberto Testa. Aveva iniziato a stare male da giugno, dopo la scomparsa dell'amico Zeffirelli. Numerosi i suoi contributi a balletti operistici e al teatro di prosa e al cinema, per cui curò il balletto de "Il Gattopardo" di Visconti. È stato il fondatore del Premio Positano per l'Arte della danza, tra i più prestigiosi d'Italia.Continua a leggere

Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre in seguito alla morte del presidente del Sassuolo - Giorgio Squinzi : La Lega Serie A ha annunciato che la partita Brescia-Sassuolo, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45, è stata posticipata al 18 dicembre in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Squinzi, che aveva 76 anni, è

Scomparsa dopo la morte del futuro marito - mamma di 35 anni trovata cadavere in un fiume : È stata trovata morta a un mese dalla sua Scomparsa Helen O'Brien, giovane mamma di 35 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nel fiume Mersey vicino a Seacombe, in Inghilterra, dopo settimane di ricerche incessanti. Prima di far perdere le sue tracce, il futuro marito era stato stroncato da un infarto e lei non si era più ripresa: "Invece di organizzare gli ultimi dettagli del suo matrimonio, ha dovuto pianificare un funerale".Continua a leggere

morte Giorgio Squinzi - domani l’apertura della camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia incolpa Trini della morte del suo bambino : Dopo Trini anche Celia scoprirà di essere incinta, purtroppo però, la Alvarez-Hermoso non riuscirà a portare a termine la gravidanza e del suo lutto accuserà proprio l'amica.

morte Giorgio Squinzi - la FIGC dispone un minuto di raccoglimento in tutte le gare del week-end : Il presidente Gravina ha deciso che si dovrà osservare un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel week-end Il calcio italiano si stringe intorno alla famiglia di Giorgio Squinzi, scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una brutta malattia. La Federazione Italiana ha deciso di far osservare un minuto di silenzio prima delle gare del week-end, così da ricordare la figura del ...

Sei persone sono morte in Corea del Sud a causa del tifone Mitag : In Corea del Sud sei persone sono morte e quattro sono state ferite a causa del tifone Mitag, il 18esimo arrivato nel Paese quest’anno; alcune, ha detto il ministero degli Interni sudCoreano, sono state uccise dal crollo di strutture dovuto

morte Squinzi - il cordoglio di Sassuolo - Lecce e Juve Stabia : i ricordi di Malagò - Balata e del sindaco : Tante dimostrazioni di affetto e vicinanza al dolore della famiglia Squinzi arrivate nelle ultime ore, dopo la Morte del presidente del Sassuolo, Giorgio. Questo il messaggio del Sassuolo. “Uomo di Valore. Presidente Illuminato. Cuore Neroverde”. Con queste parole e una foto che lo ritrae sorridente e con la sciarpa neroverde al collo, il Sassuolo, sul proprio sito internet, saluta patron Giorgio Squinzi. Questo il messaggio ...

morte Squinzi - le parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...