La mia ombra è la tua | il premio Strega Nesi romanza la riconciliazione mancata tra due

(Di domenica 6 ottobre 2019) Le amicizie vere sono quelle che nascono quando due disperazioni si incontrano, anche quando quelli che la vivono sono persone lontanissime per età e ceto sociale. Come i due protagonisti dell’ultimo romanzo delEdoardo, La miaè tua (La Nave di Teseo editore) che sarà presentato martedì 8 ottobre alle 18.30 a laFeltrinelli di Piazza Duomo a Milano (con l’autore, Fabio Genovesi e Silvia Truzzi): da un lato, lo scrittore ultracinquantenne ricco e apparentemente annoiato Vittorio Vezzosi, dall’altro un giovane ventenne laureato in lettere, disoccupato e senza prospettive, Emiliano De Vito. Un editore e un professore universitario affamati di soldi li fanno incontrare con lo scopo di spingere il ragazzo a spiare i progressi di un libro annunciato, ma mai arrivato, dello scrittore, diventato famoso in tutto il paese con un solo romanzo scritto un quarto di ...

