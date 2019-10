La banda di borseggiatori algerini ' pendolari' | arresti e denunce a Roma

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Sgominata aunadi 12che derubavano facoltosi passeggeri all'aeroporto Leonardo da Vinci, alla stazione Termini e negli hotel di lusso della capitale: la Polizia di Frontiera dello scalo di Fiumicino, che ne ha arrestati cinque e ha denunciati altri sette, li ha ribattezzati "idel crimine" perché molti di loro compivano regolarmente furti in Italia pur risiedendo stabilmente in Francia e Spagna. Nel mirino finivano per lo più ricchi turisti stranieri in partenza dall'aeroporto di Fiumicino, principalmente di nazionalità russa, araba e orientale. I ladri molto abili nel camuffarsi e cambiare abiti nel giro di pochi minuti. Infine, se sorpresi in flagranza di reato dalle forze dell'ordine, spesso si spacciavano per cittadini di nazionalità libica, per evitare il rimpatrio. Peraltro, erano in grado di alternarsi e scambiarsi i ruoli, ...