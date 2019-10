Kievgate | Biden risponde ad accuse Trump | “Nel 2020 te le suonerò di santa ragione” Tre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Donalddeve difendersi dagli attacchi provenienti sia dai Democratici che da esponenti del suo partito. Dopo Mitt Romney e a Ben Sasse, anche Susan Collins si unisce al gruppo dei Repubblicani che attaccano il presidente degli Stati Uniti per i suoi appelli ai governi stranieri per chiedere indagini sugli affari della famiglia. Ma a occupare le prime pagine dei giornali Usa è la risposta, con un editoriale sul Washington Post, proprio dell’ex vicepresidente e candidato Dem per la corsa alla Casa Bianca del, Joe, ha scritto “usa la carica più alta del Paese per avanzare i suoi interessi politici personali, un lasciapassare per fare ciò che vuole, senza doverne rendere minimamente conto”., coinvolto nello scandaloscoppiato dopo la pubblicazione di una telefonata trae il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, in cui il ...

