Juventus | Paratici | “Conte è un grande professionista | godiamoci lo spettacolo del match”

Calciomercato Juventus - colpo Kane dal Tottenham : Paratici ci prova : Calciomercato Juventus – La crisi di risultati che ha avuto il suo culmine con il pesante ko contro il Bayern Monaco in Champions League sta creando pesanti malumori all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Sono diversi i calciatori che potrebbero decidere di cambiare aria. Il primo pronto a fare le valigie è ovviamente Eriksen che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ma attenzione ...

Juventus - gli stipendi dei dirigenti : Paratici al top : stipendi dirigenti Juventus – Poco più di 2,8 milioni di euro lordi. E’ questo lo stipendio di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, per la stagione 2018-2019. E’ quanto emerge dalla relazione sulla remunerazione della società bianconera pubblicata in vista dell’assemblea dei soci. Paratici, tra retribuzione fissa (1,96 milioni di euro lordi), bonus (0,86 […] L'articolo Juventus, gli stipendi dei ...

Juventus - Paratici : 'Parleremo con Mandzukic - oltre al Qatar ci sono altre soluzioni' : Nelle ultime settimane, in casa Juventus ha tenuto banco il futuro di Mario Mandzukic. Il croato nelle ultime partite non è stato convocato perché era al centro di alcune trattative di mercato. Il numero 17 della Juve sembrava ad un passo dal trasferimento nel Qatar, ma poi è saltato tutto. Dunque adesso resta da capire quale sarà il destino di Mario Mandzukic e proprio del futuro del bomber ex Atletico Madrid ne ha parlato Fabio Paratici ai ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : ecco la nuova mezz’ala! : Calciomercato Juventus- Un mercato ancora tutto da programmare, ma che potrebbe regalare un autentico colpo a sorpresa già a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. Di fatto, come riportato dalla stampa inglese, la Juventus proverà l’assalto a Pogba già da gennaio. Serviranno circa 120-130 milioni di euro per convincere il Manchester United a dire sì. Paratici dovrà prima pensare alle cessione. In uscita Mandzukic, Perin, ...

Calciomercato Juventus - piano Paratici : 4 addii e assalto a sorpresa a gennaio : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero pronti ad attuare una mini rivoluzione in vista del mercato di gennaio. Quasi certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe dire sì alla corte del Benfica, pronto a tornare alla carica dopo il primo tentativo estivo. Il portiere ...

Calciomercato Juventus - Paratici ancora su Rakitic : occasione per gennaio : Calciomercato Juventus – Da intoccabile e invisibile: è questa la parabola di Ivan Rakitic, centrocampista ai margini del progetto dell’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde. Nelle due stagioni precedenti, il croato è stato uno dei giocatori più utlizzati, mentre in questo primo scorcio ha totalizzato cinque presenze e solo 166 minuti in campo. Davvero troppo poco per un calciatore di qualità e affidamento che, fino alla fine ...

Juventus-Leverkusen - le indicazioni di Paratici su de Ligt - Dybala e Mandzukic : “De Ligt ha 19 anni, spesso lo dimentichiamo un po’ tutti. E’ normale che un calciatore straniero debba abituarsi al calcio italiano ed a quello di Sarri, ai compagni. Non conosce gli avversari, mi sembra tutto normale e guardando le prestazioni mi pare sia in grande crescita e senza grandi errori”. Sono le dichiarazioni del ds della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky prima del match contro il Bayer ...

Havertz Juventus - Sarri lo elogia e Paratici prepara l’assalto decisivo : Havertz Juventus – Kai Havertz è il talento più splendente del Bayer Leverkusen: domani in campo sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium e i bianconeri sono tra le società interessate al 20enne tedesco. Un interesse di cui parla anche Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia del match Champions non lesinando complimenti al giovane trequartista. Havertz Juventus, le ultimissime Le parole di Sarri:“Unisce doti fisiche ...

Alderweireld Juventus - Paratici scatenato : altro affare a costo zero! : Alderweireld Juventus- Fabio Paratici si prepara a mettere a segno un nuovo colpo di mercato in vista della prossima sessione di mercato estiva. Di fatto, secondo quanto riportato dai colleghi di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Alderweireld, centrale difensivo attualmente il forza al Tottenham. Grinta, carisma e temperamento, un affondo totale da parte di Paratici, il quale potrebbe regalare a Sarri un ...

Juventus - nome a sorpresa! Paratici sul terzino del Real Madrid : Juventus – E’ caccia al terzino a Torino, con il club bianconero già proiettato verso la prossima sessione di mercato per regalare rinforzi a mister Sarri. Dopo aver monitorato diversi giocatori blaugrana ed essersi assicurati il brasiliano Danilo dal Manchester City, gli occhi di Paratici si sarebbero posati su un giovanissimo esterno del Real Madrid. Juventus, Hakimi nel mirino: Paratici pronto all’assalto Si tratterebbe di ...

Juventus - Paratici su Mandzukic : “troveremo la giusta soluzione” : La Juventus in campo nella gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni del dirigente Paratici sul futuro dell’attaccante Mario Mandzukic: stiamo valutando con Mario certe situazioni, deve valutarle anche lui con la massima calma, e’ un grande giocatore, in questi anni e’ stato un grande valore aggiunto per noi e dobbiamo ringraziarlo – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il ds ...

Calciomercato Juventus - Paratici starebbe tenendo nel mirino Tonali : La Juventus viene da una bella vittoria per due a uno ottenuta fuori casa contro il Brescia. In un campo certamente non facile e contro una squadra in forma, la compagine allenata da Maurizio Sarri, dopo essere andata in svantaggio per una mezza papera di Szczesny, è riuscita a segnare due reti. Intanto, non si fermano le notizie di mercato: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la dirigenza bianconera non avrebbe abbandonato l'interesse ...

Mercato Juventus - Tonali incanta : Paratici prepara l’assalto al nuovo Pirlo : Mercato Juventus – Sandro Tonali il migliore per distacco dei suoi ieri sera nel match contro la Juventus, perso in rimonta al Brescia. Il gioiellino delle ‘Rondinelle’ ha tenuto botta di fronte ai dirimpettai bianconeri, avviando l’azione che aveva portato momentaneamente in vantaggio la squadra di Corini con il gol di Donnarumma. Partita a tutto campo dall’inizio alla fine, con il Nazionale azzurro che soprattutto ...

