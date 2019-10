James Middleton | uno zaffiro per chiedere la mano ad Alizee Thevenet che ha detto «sì»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 6 ottobre 2019), il «bello» del matrimonio di Gabriella Windsor, il «bello» del matrimonio di Gabriella Windsor, il «bello» del matrimonio di Gabriella Windsor, il «bello» del matrimonio di Gabriella WindsorNon avrà un valore storico come quello che Carlo d’Inghilterra (senza troppa convinzione) regalò a Lady Diana, oggi al dito della nuora Kate, ma è certo che all’anulare di, da un anno in coppia con, brilla uno zafffiro. Il fratellino delle chiacchieratissime «wisteria sisters», Kate e Pippa, stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, avrebbe fatto la fatidica proposta alla fidanzata nei giorni scorsi. La coppia, in realtà, avrebbe voluto tenere la notizia segreta per un po’, ma gli amici più stretti non sono riusciti a tenere la bocca chiusa ed entro una settimana ...

VanityFairIt : Si sono conosciuti grazie al cane di lei (per chi stava pensando se prendere un cane...) - VanityFairIt : Si sono conosciuti grazie al cane di lei (per chi fosse in dubbio se prendere un cane...) - VanityFairIt : Si sono conosciuti grazie al cagnolino di lei (per chi stava pensando se prendere un cane...)… -