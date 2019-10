Italia Viva : Renzi - 'è una scommessa - vediamo se funzionerà' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Italia viva è una roba nuova, originale, vediamo se funzionerà. Io credo di sì. Italia viva è una scommessa, un'esperienza che nasce dal desiderio di una politica nuova". Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione politica 'Futura' di Terrasini

Italia Viva : Renzi - 'quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono 'è antipatico', o 'Renzi ha un caratteraccio', o 'non sa parlare in modo simpatico alle persone'. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo

Italia Viva : Renzi - ‘è una scommessa - vediamo se funzionerà’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Italia viva è una roba nuova, originale, vediamo se funzionerà. Io credo di sì. Italia viva è una scommessa, un’esperienza che nasce dal desiderio di una politica nuova”. Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione politica ‘Futura’ di Terrasini.L'articolo Italia viva: Renzi, ‘è una scommessa, vediamo se funzionerà’ sembra essere il primo ...

Italia Viva : Renzi - ‘quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono ‘è antipatico’, o ‘Renzi ha un caratteraccio’, o ‘non sa parlare in modo simpatico alle persone’. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo. E’ incredibile come il racconto di me sia spesso in qualche misura veicolato da un ...

Italia Viva : Renzi ai giovani - ‘Siate leader e non follower’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Siate leader e non follower, capaci di dettare un’agenda, di provare a mettervi in cammino, altrimenti venite risucchiati dalla mediocrità, non abbiate paura del concetto di leadership”. E’ il messaggio lanciato da Matteo Renzi, via Skype ai giovani della scuola di formazione politica ‘Futura’ a Terrasini, organizzata da Davide Faraone. L'articolo Italia ...

Italia Viva : Renzi - ‘facciano proporzionale o maggioritario noi ci saremo comunque’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Per Italia Viva non è un problema di legge elettorale, quindi facciano il proporzionale, facciano il maggioritario, il sorteggio, noi ci saremo comunque. Ci saremo perché siamo portatori di entusiasmo ed energia che in questo momento non ha nessun altro sulla scena politica Italiana”. Così, Matteo Renzi parlando ai giovani dell scuola di formazione ‘Futura’ L'articolo ...

Italia Viva : Renzi - ‘facciano proporzionale o maggioritario noi ci saremo comunque’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Per Italia Viva non è un problema di legge elettorale, quindi facciano il proporzionale, facciano il maggioritario, il sorteggio, noi ci saremo comunque. Ci saremo perché siamo portatori di entusiasmo ed energia che in questo momento non ha nessun altro sulla scena politica Italiana”. Così, Matteo Renzi parlando ai giovani dell scuola di formazione ‘Futura’L'articolo ...

Matteo Renzi - una clamorosa questione di soldi : quanti ne guadagna chi passa dal Pd a Italia Viva : Una insospettabile (e sostanziosa) questione di soldi. Dietro la slavina di esponenti Pd che stanno seguendo Matteo Renzi nell'avventura scissionista di Italia Viva ci sarebbe anche un prosaico fattore economico. Come ricorda il Giornale, infatti, chi è passato con l'ex sottosegretario si è tenuto i

Manovra : Orlando - ‘non so cosa abbiano fatto di male lavoratori a Italia viva’ (2) : (AdnKronos) – “Noi ci dobbiamo rimproverare -ha aggiunto Orlando- di non aver affrontato prima questo problema. In questo Paese ci sono un milione di lavoratori che sono sotto la soglia di povertà. Ci vorrebbero soldi per fare centinaia di altre cose, ma che c’è di più urgente in questo momento che non dare un po’ di sollievo alle persone che non arrivano in fondo al mese? Che cosa deve fare la sinistra prima di ...

Manovra : Orlando - ‘non so cosa abbiano fatto di male lavoratori a Italia viva’ : Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – “Io non so che cosa abbiano fatto di male i lavoratori dipendenti Italiani agli esponenti di Italia viva: traumi infantili, un operaio che ti ha schiacciato un piede quando eri piccolo. Ma la pervicacia con la quale si insiste nell’eliminare una misura, giustamente non ancora all’altezza delle aspettative, ma che comunque dà un segnale, è veramente sospetta ed incredibile”. Lo ha ...

Matteo Renzi e i sondaggi di Italia Viva - la gola profonda Pd : "Peggio andrà e più farà casino" : Tutti sapevano che sarebbe finita così, con Matteo Renzi. Solo Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, in maniere differenti, hanno voluto ignorare i pericoli della scissione dal Pd. Il segretario dem, a fronte di fuoriuscite verso Italia Viva, gongola per i nuovi tesseramenti. Il premier si stupisce or

Silvio Berlusconi - gli azzurri al Festival delle città con Matteo Renzi e Italia Viva : A far salire la tensione tra gli alleati giallo-rossi sono le ormai frequenti frecciatine di Matteo Renzi, dal no all'aumento dell'Iva al taglio del cuneo fiscale definito "solo un pannicello caldo". Il leader di Italia Viva ha ben deciso di fregarsene dei richiami e passare la giornata al Festival

Italia Viva - Matteo Renzi detta la linea : "No candidature alle Regionali e Comunali" : "Non ci candidiamo alle elezioni Regionali e comunali". Questa la linea intrapresa da Italia Viva e dettata dal suo leader Matteo Renzi nei suoi primi passi nella politica Italiana. Come ha reso noto il quotidiano Il Messaggero, l'ex premier avrebbe intenzione di pensare prima a creare una squadra,

Matteo Renzi - la senatrice Annamaria Parente lascia il Pd per Italia Viva : "Tra i dem non ci si parla" : Annamaria Parente lascia il Pd per Matteo Renzi. È la diciassettesima senatrice che abbandona il vecchio per il nuovo, il neonato partito Italia Viva. "Il problema nel Pd", ha detto al Corriere della Sera annunciando la sua uscita, "è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai mess