Iran | arrestata la star di Instagram Sahar Tabar | voleva assomigliare alla “sposa

Coppia di blogger arrestata in Iran : rischiano dieci anni di carcere per aver fatto volare un drone : Rischiare una condanna a dieci anni di carcere per aver fatto volare un drone senza avere l’autorizzazione delle autorità locali. È quanto sta succedendo a una Coppia di blogger australiani, Jolie King e Mark Firkin, arrestati mentre in Iran è in corso un’escalation di tensione tra il Paese e alcune potenze occidentali, tra cui appunto l’Australia. Il loro caso rischia di diventare una questione diplomatica dal momento che i ...