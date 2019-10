Investire negli esport | stabilire resilienza in un ambiente volubile - articolo

Fonte : eurogamer

(Di domenica 6 ottobre 2019) Quando si tratta di investimenti, la parte più ampia dell'imbuto viene riempita di denaro. Secondo l'ultimo reportdi Goldman Sachs, gli investimenti nel settore sono aumentati del 90% nel 2018, arrivando a una cifra di $1,4 miliardi. Ogni anno il League of Legends World Championship continua a infrangere il suo stesso record, e nonostante un difficile inizio, la scena competitiva di Fortnite ha avuto performance nettamente migliori quest'anno, con grande coinvolgimento e notevoli headline. D'altro canto, glicon meno visibilità (come ad esempio la scena mobile) stanno ingranando, visto che i giocatori si impegnano sempre più per competere e contendersi lauti premi in denaro. Parlando con GamesIndustry.biz all's Insider London, il CEO della compagnia di investimento canadese New Waves, Daniel Mitre, ha discusso dei motivi per cui c'è mancanza di ...

