Inter-Juventus | scintille al termine del primo tempo | rissa sfiorata tra i giocatori

Diretta/ Inter Juventus - risultato 1-1 - streaming tv : Sensi ko - gol annullato a CR7 : Diretta Inter Juventus video streaming e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 7giornata di Serie A.

Inter -Juventus - gol annullato a Cristiano Ronaldo (LIVE) : Inter-Juventus , episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus , gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Inter -Juventus - terribile accoglienza per Conte allo stadio : il tecnico nerazzurro ‘risponde’ con un gesto da applausi : Antonio Conte non si preoccupa di fischi ed insulti al suo ingresso allo stadio prima di Inter-Juventus : il gesto del tecnico nerazzurro E’ iniziata da quasi 25 minuti la sfida tra Inter e Juventus e sin dai primi minuti ha regalato emozioni fortissime, con le reti di Dybala e Lautaro Martinez. A pochi minuti dal fischio d’inizio, però i tifosi juventini sono stati protagonisti di un brutto gesto nei confronti dell’ex ...

Inter-Juventus - Dybala sblocca subito il Derby d’Italia : bianconeri in vantaggio [VIDEO] : Dybala porta la Juventus in vantaggio al quarto minuto: si sblocca subito il Derby d’Italia subito spettacolo al Derby d’Italia: a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus, sono i bianconeri a fare la differenza e a festeggiar eper la prima rete del match. Dybala ha subito sbloccato la partita, portando la Juventus in vantaggio per 0-1 al quarto minuto di gioco. MAMMA MIA CHE GOLAZO LA JOYA ...