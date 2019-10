Inter-Juventus 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Lukaku bradipo | Higuain decisivo FOTO

Inter-Juventus 1-2 : Higuain firma il sorpasso. I bianconeri mandano ko l’ex Conte per la prima volta e tornano primi in classifica : Vittoria e sorpasso. Gonzalo Higuain firma il gol del 2-1 contro l’Inter che vale il primo ko in campionato per Antonio Conte e il Contestuale primato in classifica dei bianconeri. L’ex attaccante di Napoli e Milan, entrato pochi minuti prima, batte Handanovic a chiusura di un’azione ricamata dalla Juventus. I bianconeri battono così l’Inter, orgogliosa fino agli ultimi minuti e capace di giocare – almeno nel primo ...

Inter-Juventus 1-2 Higuain firma il sorpasso : I gol di Dybala e Higuain, intervallati dal momentaneo pareggio di Lautaro su rigore, permettono alla Juventus di battere 2-1 l'Inter a San Siro e di prendersi la vetta della classifica. Primo ko...

La Juventus batte l'Inter per 2-1 a San Siro : La Juventus vince 2-1 a Milano con l'Inter e balza al comando solitario della classifica con 19 punti. I nerazzurri inseguono a 18. Decisiva la rete nella ripresa di Higuain. Il primo tempo si era concluso sull'1-1 grazie ai gol di Dybala e Lautaro Martinez su rigore.

Pagelle Inter-Juventus - Higuain entra e decide il match : Pagelle Inter-Juventus : ecco i voti del derby d’Italia. La Juve vince una sfida bellissima, tra due squadre di altissimo livello. A decidere il match Higuain, che subentra ad uno spento Bernardeschi. Decisivo il cambio di Sarri, che legge benissimo l’incontro. Pagelle Inter-Juventus, i voti Szczesny: 6 Cuadrado: 6,5 De Ligt: 6 Bonucci: 6,5 Alex Sandro: 6,5 Khedira: 6 Pjanic: 7 Matuidi: 6 Bernardeschi: 5,5 Cristiano Ronaldo: ...

Voti Inter-Juventus 1-2 : Dybala e Martinez tra i migliori - Higuain decisivo : Si alternano Voti alti e bassi in Inter-Juventus, match clou della settima giornata di serie A che si è concluso sul risultato di 1-2. Una sfida molto attesa quella tra i nerazzurri e i bianconeri entrambe hanno cercato in tutti i modi di trovare la via della rete e di conquistare la vittoria. Alla fine c'è riuscita la squadra di Sarri, che in questo modo scavalca in classifica proprio l'Inter e si piazza al comando della graduatoria. Primo ko ...

Calcio : posticipo - Inter-Juventus 1-2 : 23.44 Sarri azzecca tutte le mosse al Meazza, la Juventus fa il colpaccio sull'Inter (1-2) nella partitissima e opera il sorpasso in vetta sui nerazzurri. Dybala subito in campo,Higuain panca. E proprio il n.10 sblocca la gara al 4' con un bel sinistro. Poco dopo, 9',traversa di Ronaldo. L'Inter comincia a reagire e trova presto il pari (18'):De Ligt mani ingenuo in area,dal dischetto insacca Lautaro che al 28' sfiora il vantaggio. Nella ...

Pagelle Inter-Juventus 1-2 - voti - migliori e peggiori. Dybala e Higuain scatenati - non basta un grande Lautaro Martinez : Pagelle Inter-Juventus 1-2 INTER Handanovic 6: Imperfetto sul gol del vantaggio juventino, non riesce a deviare a sufficienza la saetta mancina di Dybala da distanza abbastanza ravvicinata. Viene salvato dalla traversa sul siluro di Ronaldo dopo 9′, poi è attento sulle conclusioni di Ronaldo e Bernardeschi, mentre non può nulla in occasione del 2-1 firmato da Higuain. Godin 6: Molto aggressivo fin da subito, fa sentire la sua ...

VIDEO Inter-Juventus 1-2 - highlights e sintesi della partita : Higuain entra e regala il primo posto ai bianconeri : Nel posticipo delle ore 20.45 della settima giornata della Serie A di calcio il derby d’Italia vede la vittoria della Juventus che batte a domicilio l’Inter per 1-2. Tante emozioni in un primo tempo scoppiettante: vantaggio al 4′ di Dybala, a seguire traversa di CR7, pareggio dal dischetto di Lautaro Martinez al 18′. Sempre nella prima frazione c’è tempo anche per un gol annullato a Cristiano Ronaldo. Nella ripresa ...

Inter-Juventus - Higuain riporta avanti i bianconeri (LIVE) : Inter-Juventus, al minuto 80 Higuain riporta avanti la Juve con uno splendido gol, frutto di una lunghissimo possesso. L’argentino si ritrova a tu per tu con Handanovic e lo batte, evitando il rientro di Asamoah. Inter-Juventus, il gol di Higuain A soli dieci minuti dal termine Juventus quindi in vantaggio, e vetta della classifica momentaneamente raggiunta, proprio ai danni dei nerazzurri.

Inter-Juventus - Higuain decisivo : l’argentino spiazza Handanovic e riporta in vantaggio i bianconeri : Higuain riporta la Juventus in vantaggio nel derby l’Italia: Inter spiazzata Gonzalo Higuain ancor auna volta decisivo: il calciatore argentino, entrato in campo da pochi minuti, ha sbloccato il derby d’Italia, fermo sull’1-1 dal primo tempo. Higuain, di potenza, è riuscito a spiazzare Handanovic, portando così nuovamente in vantaggio al Juventus sull’Inter. I nerazzurri devono dunque provarle tutte per rimediare e ...

Inter-Juventus - gli highlights del match – VIDEO : Inter-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Inter Juventus| Ecco la 7a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Inter e Juventus in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Inter – Juventus L'articolo Inter-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Inter-Juventus 1-2 - Higuain riporta in vantaggio i bianconeri! : Inter-Juventus live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. Prima contro seconda, distanziate da due punti. L’Inter degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per ...

Live Inter-Juventus 1-2 Il sorpasso è firmato Higuain : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Live Inter-Juventus 1-1 Vecino sfiora il vantaggio : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....