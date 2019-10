Inter Juve campionato 2019 | storia | precedenti e come vederla in tv

Notizie del giorno – Il brutto infortunio di Lloris - Conte infiamma Inter-Juve - rissa tra genitori in tribuna : brutto infortunio A Lloris – Continua il momento no del Tottenham. Durante la partita di Premier contro il Brighton, persa 3-0 dagli Spurs, da registrare l’infortunio subito dal portiere Hugo Lloris al terzo minuto del primo tempo, in occasione del gol dei padroni di casa. L’estremo difensore francese ha cercato di bloccare in due tempi un cross dalla sinistra, ma indietreggiando è caduto dentro la porta poggiando male il gomito ...

Probabili formazioni Inter-Juventus : Higuain sfida Lukaku : Probabili formazioni Inter-Juventus – Un San Siro pieno sarà teatro, domenica sera, del Derby d’Italia. Inter e Juventus si sfidano nella settima giornata di Serie A. I nerazzurri sono stati perfetti sin qui con sei vittorie su sei. Conte ha già plasmato la squadra e sfida il suo passato con il ritorno di Lukaku tra i titolari. Solita difesa a 3 guidata dall’esperto Godin. Sarri, dal canto suo, risponde con 5 vittorie e ...

Inter-Juve : tutto è pronto per il big match del 6 ottobre che mette in palio il primato : E' sempre più fervente l'attesa per la partita di questa domenica sera, 6 ottobre, alle ore 20:45 fra Inter e Juventus. La squadra milanese, fino ad ora, non ha deluso le attese e ha regalato molte soddisfazioni ai suoi supporters. Gli avversari torinesi promettono battaglia fino all'ultimo secondo per strappare il primato nella classifica del campionato ai padroni di casa....Continua a leggere

Inter-Juventus - Conte vs Agnelli : durissimo sfogo in conferenza stampa : Inter-Juventus : Antonio Conte durissimo nel pre-partita. sfogo e grande amarezza per il tecnico dell’Inter, adirato per la richiesta dei tifosi della Juventus di rimuovere la sua stella dall’Allianz Stadium: “A me dispiace che Agnelli sia intervenuto in questa cosa, sinceramente. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare, priva di insegnamento e valori. Ha dato spazio all’ignoranza. Io questo argomento non devo ...

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Sarri : «Inter-Juve di domani conta zero per lo scudetto» : Stralci della conferenza stampa di Sarri alla vigilia di Inter-Juventus. “Giocare una partita come quella di domani è una sensazione che vale la pena vivere. Sono felice di andare in un grande stadio, con una grande squadra per una partita che sarà seguita in tutto il mondo” Quanto conta per lo scudetto? “Penso un numero vicino allo zero. Ci sono ancora 31 partita da giocare, quindi non mi pare il caso di parlare di lotta ...