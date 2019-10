Instagram testa le Storie di gruppo | ecco che cosa sono e come funzionano

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 6 ottobre 2019) Con un messaggio pubblicato su Twitter, la sviluppatrice Jane Manchun Wong ha svelato che il team distando una nuova interessante funzionalità L'articololedicheproviene da TuttoAndroid.

poliziadistato : Nel sano spirito di competizione tra colleghi in divisa da tutto il mondo vi invitiamo a votare per la nostra foto… - RedRonnie : #solosuRedRonnieTv I ragazzi in tutto il mondo stanno protestando per salvare il pianeta e garantirsi la vita futu… - francesco_music : Tutto quello che ho in testa prima o poi troverà il modo di scappare @ Faenza -