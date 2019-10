Insigne | «Seguiamo l’allenatore al 100%» VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019)e lo scudetto, ne parla all’intervista al Canale Lega Serie A. “Da napoletano giocare con questa maglia è molto importante, sono contento e orgoglioso di indossarla essendo il primo tifoso”. È l’incipit dell’intervista esclusiva rilasciata da Lorenzoal canale ufficiale della Lega Serie A. Il capitano del Napoli parla del suo amore per la squadra e per i tifosi “Ho sempre sognato questa maglia e un giorno di indossare la fascia da capitano. Ho sempre sognato di giocare in quello stadio e fare gol e sentire i tifosi urlare il mio nome. Ad ogni gol è un’emozione indescrivibile perché fai felice tanta e gente e voglio continuare così. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, li ringrazieremo sempre, avere un pubblico così è fantastico, la domenica ti da quell’adrenalina in più. Ti trascinano alla vittoria, spero ci stiano sempre ...

