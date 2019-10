Infortunio Hysaj | ufficiale | frattura parcellare dello sterno

SSC Napoli - Infortunio choc Hysaj : il comunicato - la diagnosi : SSC Napoli, comunicato su Hysaj: “Trauma contusivo al torace” Primo tempo di Torino-Napoli, al minuto 33 Hysaj è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio rimediato nello scontro con Ansaldi. La SSC Napoli a fine partita ha pubblicato sul suo sito ufficiale la diagnosi del terzino albanese. Questa la diagnosi: “Trauma contusivo al torace” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Roma, ...

Infortunio Hysaj - paura per il terzino del Napoli : gli aggiornamenti [FOTO] : Infortunio Hysaj – Si sta giocando Torino-Napoli. Partita ancora sullo 0-0, paura poco dopo la mezz’ora per una brutta caduta di Hysaj, terzino albanese della squadra ospite. Brutta caduta per l’esterno azzurro, dopo un contrasto con Ansaldi. Hysaj è atterrato a testa in giù, preso al volo per fortuna dal terzino granata, che ha evitato conseguenze ben peggiori. Tanta paura per Hysaj, ma il terzino del Napoli sta bene e ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : esce Hysaj per Infortunio - dentro Ghoulam : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Partita bloccata tatticamente, Torino molto ben messo in campo e il Napoli fatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′ dentro Ghoulam ...

Hysaj gol e Infortunio : “Ho chiesto la sostituzione perché avevo un problema” [VIDEO] : Hysaj gol e infortunio: “Ho chiesto la sostituzione perché avevo un problema”. L’esterno azzurro parla ai media nel dopo partita di Albania-Islanda Hysaj gol e infortunio: “Ho chiesto la sostituzione perché avevo un problema”. L’ esterno azzurro parla ai media albanesi nel dopo partita di Albania-Islanda, gara terminata 4-2 grazie anche ad una sua rete. Il difensore azzurro, reduce da un’ ottima ...