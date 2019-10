Immobiliare e mercato dell’arte in frenata | Londra e New York anticipano la recessione

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 6 ottobre 2019) Semestre in flessione del 17,4%. Soffrono i capolavori milionari, sempre più rari in asta. Gli effetti di Brexit e guerra dei dazi su Usa e Cina. Il periodo moderno il più penalizzato, mentre il contemporaneo continua a volare

