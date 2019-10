Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | anticipazioni quarta puntata del 13 ottobre 2019

Imma Tataranni - trama quarta puntata : i dubbi di Vanessa Scalera : Anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto procuratore, puntata del 13 ottobre Un nuovo delitto e un caso decisamente scomodo e ambiguo sarà al centro della quarta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction in sei puntate, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andrà in onda su Rai 1 nel consueto orario delle 21.25. Domenica prossima Vanessa Scalera dovrà fare i conti con nuovi misteri, segreti inconfessabili e ...

Imma Tataranni al giro di boa su Rai1 con un nuovo caso da risolvere : anticipazioni 6 e 13 ottobre : Imma Tataranni al giro di boa questa sera su Rai1. La nuova fiction con Vanessa Scalare è composta da una prima stagione di sei puntate e la prossima settimana, il 13 ottobre, andrà in onda già la quarta, cosa ci regalerà questa seconda parte? Siamo sicuri che chi ha seguito le peripezie del nuovo Sostituto Procuratore sa bene che non mancheranno i colpi di scena anche se non si capisce bene se questo sarà riferito alla sua vita privata o ai ...

Vanessa Scalera spiazza su Imma Tataranni. Fialdini : “Terrorizzata” : Da noi, a ruota libera. Francesca Fialdini a Vanessa Scalera: “So che sei terrorizzata…” E’ stata Vanessa Scalera la prima ospite di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ruota libera di oggi, domenica 6 ottobre 2019. La protagonista della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, si è raccontata facendo una bella chiacchierata con la conduttrice la quale, al momento della presentazione, le ha detto: ...

Imma Tataranni - la 3ª puntata in streaming su RaiPlay : indagine su corpo mummificato : Continuano le indagini di Imma Tataranni, il sostituto procuratore protagonista della serie poliziesca in onda dal 22 settembre ogni domenica su Rai 1 in prima serata. Stasera, 6 ottobre, sarà trasmessa alle 21:25 la terza puntata della prima stagione, 'I giardini della memoria'. 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è una fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista è un tenace e incorruttibile magistrato che affronta ...

Imma Tataranni Sostituto Procuratore terza puntata : trama e anticipazioni 6 ottobre : Imma Tataranni Sostituto Procuratore terza puntata. Torna domenica 6 ottobre 2019 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Imma Tataranni Sostituto Procuratore terza puntata: trama 6 ottobre Imma Tataranni Sostituto Procuratore – terza puntata I giardini della memoria. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il ...

Imma Tataranni Sostituto Procuratore dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Imma Tataranni Sostituto dove vedere. Da domenica 22 settembre 2019 va in onda su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Imma Tataranni Sostituto Procuratore dove vedere le puntate in tv e replica Imma Tataranni Sostituto Procuratore andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. ...

Imma Tataranni - anticipazioni terza puntata : Il pubblico ha conosciuto Imma Tataranni ed ora si sta affezionando al suo modo di indagare controcorrente. Nella terza puntata della fiction, in onda questa sera, domenica 6 ottobre 2019, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista interpretata da Vanessa Scalera sarà alle prese con un nuovo caso che la porterà in giro per la sua Basilicata.Imma Tataranni, la terza puntata Nella terza puntata, "I giardini della memoria", il Sostituto Procuratore, ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Terza puntata di domenica 6 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Guida Tv domenica 6 ottobre - programmi di oggi in tv Che Tempo Che Fa - Imma Tataranni : Guida Tv domenica 6 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 1×03 Rai 2 ore 19:30 Che Tempo Che farà + ore 21 Che Tempo Che Fa Rai 3 ore 20:30 Il borgo dei borghi Canale 5 ore 21:15 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:30 The Bourne Identity Italia 1 ore 21:20 Prince of Persia: le sabbie del Tempo La7 ore 20:35 Non è l’Arena Tv8 ore 21:30 4 Hotel con Bruno ...

Imma Tataranni - trama 6 ottobre : si indaga sulla morte di un architetto sparito da 15 anni : La terza puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore andrà in onda domenica 6 ottobre. La fiction targata Rai 1 ha conquistato il pubblico anche nella scorsa puntata, confermando il successo della prima serata. Nel terzo appuntamento, la sostituto procuratore sarà alle prese con il ritrovamento del corpo di un uomo scomparso 15 anni prima e dovrà affrontare il procuratore Capo che mostra di avere idee diverse dalle sue....Continua a leggere

Imma Tataranni anticipazioni - dramma di un attore : “Ho spine nel cuore” : anticipazioni Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Parla l’attore di Pietro: “Ho due spine nel cuore” Nella fortunata fiction della domenica sera di Rai1 è Pietro De Ruggeri, ma il suo vero nome è Massimiliano Gallo. Trattasi dell’attore che in Imma Tataranni interpreta proprio il marito della protagonista dalla quale la fiction ha preso il nome, che ha il volto di Vanessa Scalera. Intervistato per l’ultimo numero ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - la mummia nella gravina : anticipazioni domenica 6 ottobre : domenica 6 ottobre, dalle 21.25 in poi su Rai1, va in onda il terzo episodio della serie crime Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera nei panni della protagonista. Le storie di Imma sono tratte da una fortunata serie di romanzi gialli scritti da Mariolina Venezia e ambientati in Basilicata. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, terza puntata: anticipazioni trama domenica 6 ottobre In una gravina appena fuori ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Imma e la peggio gioventù : anticipazioni : Secondo appuntamento con Imma Tataranni, il magistato dalla grande memoria protagonista della nuova serie crime prodotta dalla Rai. Il secondo episodio della prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda domenica 28 settembre dalle 21.25 in poi su Rai1. Nei panni della protagonista sempre Vanessa Scalera. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, seconda puntata: anticipazioni trama A Nova Siri viene trovato il ...

Imma Tataranni - tensione sul set : Vanessa Scalera svela cos’è successo : Anticipazioni Imma Tataranni, Vanessa Scalera: “Momenti di tensione sul set…” Ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale NuovoTv uscito oggi Vanessa Scalera, protagonista della seguitissima fiction di Rai1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. E nell’intervista in questione l’attrice, parlando delle riprese della serie tv in onda la domenica sera in prima visione, per ...