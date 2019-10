Il voto a 16 anni | dai ragazzi intervistati a ' La vita in diretta' emerge contrarietà

Riforme : Bonetti - 'voto a sedici anni? ok ma servono percorsi di formazione' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Il voto ai sedici anni? Bene la misura se è accompagnata da percorsi di formazione e di incentivo all'assunzione di responsabilità alla cittadinanza". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti parlando dell'ipotesi del voto ai sedici anni. A Ter

Riforme : Bonetti - ‘voto a sedici anni? ok ma servono percorsi di formazione’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Il voto ai sedici anni? Bene la misura se è accompagnata da percorsi di formazione e di incentivo all’assunzione di responsabilità alla cittadinanza”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti parlando dell’ipotesi del voto ai sedici anni. A Terrasini (Palermo) pr la scuola i formazione organizzata da Davide Faraone, dice: “Sono estremamente ...

Nuela - da X Factor a Omnibus : sì a «Carote» - no al voto a 16 anni : Nuela a Omnibus Si chiama Emanuele Cristanti, ha 16 anni, ma per molti è conosciuto come Nuela, il ragazzo del tormentone Carote, presentato quest’anno alle Audizioni di X Factor. Un successo che si è subito tradotto in numeri: il video ufficiale del brano ha raggiunto su YouTube quasi 2 milioni di visualizzazioni. Chi, dunque, meglio di lui (!) per parlare della proposta di estendere il diritto di voto ai sedicenni? Il ragazzo è ...

Diritto di voto a 16 anni : proposta PD - Conte e Zingaretti aprono : Diritto di voto a 16 anni: proposta PD, Conte e Zingaretti aprono Sta facendo discutere la proposta di estendere il Diritto di voto anche ai cittadini con 16 anni compiuti. La proposta, lanciata recentemente dall’ex premier Enrico Letta, è una risposta al “friday for future”, lo sciopero mondiale per la lotta al riscaldamento globale e celebrato questo venerdì 27 settembre. La proposta di estendere il Diritto di voto ai ...

Il voto a 16 anni riunisce Conte e Salvini : Il premier: «Ragazzi maturi, il tema in Parlamento». Leghisti favorevoli, ma insultano Letta anche se è in sintonia

Conte : “Niente tassa sulle merendine. Abbassare il voto a 16 anni? Sono favorevole - ci pensi il Parlamento” : “Non abbiamo considerato di tassare le merendine“. A dirlo, ospite a Skuola.net, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che chiude la proposta del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti,sulla possibilità di applicare una sorta di “sugar tax”. Sull’abbassamento del diritto di voto a 16 anni, Conte si è detto favorevole: “Ci pensi il Parlamento. A livello di governo possiamo iniziare una ...

Riforme : Conte - ‘voto 16 anni? va benissimo’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Va benissimo”. Il premier Giuseppe Conte risponde così sul voto ai sedicenni a Skuola.net. “Negli ordinamenti giuridici si fissa una soglia anagrafica per la maturità psicofisica. Credo che i nostri ragazzi a 16 anni abbiano la piena maturità psicofisica”. Se ne occuperà il governo? “Credo che sia un tema più da sede parlamentare”, risponde il presidente del Consiglio. ...

Enrico Letta - chiede al nuovo governo lo Ius culturae e l’età di voto a 16 anni : “Bisogna pensare ai ragazzi” : Punta sui giovani Enrico Letta. L’ex premier e direttore dell’Istituto di Studi politici a Parigi in un’intervista a La Repubblica chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius culturae e di abbassare l’età di voto a sedici anni: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Proposte che l’ex premier giudica urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. ...

Simona Tagli sono casta da 10 anni ho fatto un voto alla Madonna : Intervistata da Federica Panicucci al programma “Mattino Cinque” l’ex showgirl Simona Tagli ha raccontato la propria esperienza di castità che, ormai, dura, da dieci anni: “Si può vivere e amare senza fare ses..o. Si parla di se…so e amore quando si trova un equilibrio. Ho fatto un voto, lo scioglierò quando troverò una persona che mi intrighi. E’ anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione, fare un viaggio dentro ...

Simona Tagli sono casta da 10 anni ho fatto un voto alla Madonna : Intervistata da Federica Panicucci al programma “Mattino Cinque” l’ex showgirl Simona Tagli ha raccontato la propria esperienza di castità che, ormai, dura, da dieci anni: “Si può vivere e amare senza fare ses..o. Si parla di se…so e amore quando si trova un equilibrio. Ho fatto un voto, lo scioglierò quando troverò una persona che mi intrighi. E’ anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione, fare un viaggio dentro ...

Simona Tagli sono casta da 10 anni ho fatto un voto alla Madonna : Intervistata da Federica Panicucci al programma “Mattino Cinque” l’ex showgirl Simona Tagli ha raccontato la propria esperienza di castità che, ormai, dura, da dieci anni: “Si può vivere e amare senza fare ses..o. Si parla di se…so e amore quando si trova un equilibrio. Ho fatto un voto, lo scioglierò quando troverò una persona che mi intrighi. E’ anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione, fare un viaggio dentro ...

Simona Tagli rivela : “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes - sono 10 anni che non faccio sesso” : Simona Tagli è stata ospite di Mattino Cinque e, intervistata da Federica Panicucci, ha rivelato di aver fatto un voto di castità e, pertanto, di non avere rapporti sessuali con un uomo da dieci anni. “sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto”, ha rivelato la showgirl che ora gestisce un negozio di ...

Tre elezioni in tre anni - la Spagna di Sánchez non trova alleati e torna al voto : Pedro Sanchez ci riprova: non sono bastate tre elezioni in tre anni, né cinque mesi di trattative per evitare l'ennesimo ricorso alla volontà degli elettori che - sondaggi alla mano - ne avrebbero fatto volentieri a meno ritenendo di averla abbondantemente espressa lo scorso 28 aprile con un preciso mandato di coalizione progressista fra socialisti e Unidas Podemos. Ma tanto il Psoe e la controparte conservatrice del Partido Popular non si sono ...

Liliana Segre - il compleanno (89 anni) in Aula : «voto sì - temo il clima d’odio» Video : La senatrice sopravvissuta all’Olocausto: «Il continuo richiamo ai simboli religiosi mi ricorda il `Dio con noi´, uno dei simboli del nazismo»