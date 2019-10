Il primo ministro delle Mauritius ha sciolto il parlamento e indetto le elezioni per il 7

Trump ha chiesto favori personali anche al primo ministro dell’Australia : Il primo ministro australiano Scott Morrison e il presidente Usa Donald Trump (foto: Dustin Franz/Bloomberg via Getty Images) Il presidente statunitense Donald Trump avrebbe chiesto al primo ministro australiano Scott Morrison di lavorare a fianco del procuratore generale americano William Barr per screditare l’indagine del Dipartimento di giustizia sul Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe nelle presidenziali del 2020. ...

Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano a raccogliere informazioni per screditare l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate - scrive il “New York Times” : Il New York Times scrive che in una recente telefonata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano Scott Morrison a aiutare il procuratore generale William P. Barr a raccogliere informazioni per un’indagine