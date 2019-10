Il piano del governo | bonus di 240 euro al mese per ogni figlio

Milano. Droga : avviato piano per Parco delle Groane sul Modello Rogoredo : “Esiste un mondo luminoso fuori dal tunnel della Droga e le istituzioni hanno il dovere di lavorare insieme per renderlo

La moglie chiede il divorzio - si butta dal 9° piano del palazzo in cui vive coi figli : tutti morti : La tragedia è avvenuta a Saratov, in Russia. Roman Mikhailov, 30 anni, è morto sul colpo insieme al figlio Aryom di 18 mesi. Sofiya, quattro anni, è deceduta più tardi in ospedale. Poco prima di gettarsi nel vuoto, l'uomo aveva inviato una figlia di loro tre insieme alla moglie, che era in uno studio legale per presentare i documenti per il divorzio.Continua a leggere

Salerno. Donna muore lanciandosi dal sesto piano in via del Carmine nei pressi della farmacia : Giovedì mattina tragico a Salerno dove una Donna si è tolta la vita. La vittima è precipitata dal sesto piano

Alitalia : Atlantia critica piano Fs-Delta - vertice con il governo : I colloqui tra i potenziali soci della Newco Nuova Alitalia non si sono interrotti, ma nelle ultime due settimane non hanno fatto passi avanti. La trattativa è in panne e il tempo sta per scadere. Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività di Alitalia dai commissari, ma il tempo sta per scadere e non si profila un accordo

Crisi Rai - soccorso del governo con l?ok al piano industriale : Tra Viale Mazzini e Via Veneto, palazzo Rai e sede del Mise, i telefoni sono stati bollenti in questi giorni. Ma adesso è arrivata al Settimo piano la notizia che l?ad della televisione...

Brexit - ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson : È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministro britannico all’Unione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta di Johnson ...

A 90 anni suona il piano nella sala d'aspetto dell'ospedale oncologico e incanta tutti : Un momento di serenità prima di affrontare le cure, grazie alla musica e all'altruismo. Succede nella sala d'attesa del...

Genova - sollevata la prima campata del nuovo viadotto. Renzo piano agli operai : “Lavorate sempre in sicurezza” : Questa mattina alle ore 10.10 la prima campata del nuovo viadotto, lunga 50 metri e pesante 500 tonnellate, è stata sollevata a circa 50 metri e posata sulle pile 5 e 6. È il primo tratto del nuovo ponte realizzato dalla società “PerGenova”, al quale seguirà l’innalzamento delle altre 18 che comporranno il nuovo viadotto autostradale “che sarà pronto entro fine aprile”, ribadisce il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci alla ...

Carrara : presentate le nuove regole del piano regionale cave : Sviluppo sostenibile e tutela delle risorse sono le parole chiave alla base del nuovo Piano regionale per le cave (PRC)

Il piano della Lega per far deragliare il governo giallorosso : In un'intervista al Corriere della Sera, il senatore leghista Roberto Calderoli dice che “se tutto va bene, il 10 febbraio la Corte Costituzionale delibera e dà il via libera” al quesito referendario per la legge elettorale. Che si chiamerà Popolarellum, “visto che lo deciderà il popolo”. Oggi il quesito viene depositato in Cassazione, e sul referendum “sono sicuro che lo vinceremo” dice. Al Messaggero, il senatore spiega poi che il quesito ...

Rosy Abate 2/ Anticipazioni puntata 27 settembre : il piano malefico del boss : Rosy Abate 2, Anticipazioni terza puntata su Canale 5. La scelta del figlio dell'ex mafiosa spiazza tutti, piano malefico del boss Costello.

Tragedia Rigopiano - madre di Stefano Feniello di una delle vittime aggredisce imputato : L'ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino, è stato aggredito mentre si trovava nel bar del tribunale di Pescara durante una pausa della seconda udienza preliminare sulla Tragedia dell'Hotel Rigopiano. L’uomo, uno dei 25 imputati, è stato colpito alle spalle da Maria Perilli, madre di Stefano Feniello, una delle 29 vittime della Tragedia avvenuta il 18 gennaio del 2017 presso l'omonima località situata nel comune di Farindola, in ...

Rigopiano - la madre di una delle vittime prende a pugni l’ex sindaco imputato : Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola, è stato aggredito dalla madre di Stefano Feniello durante una pausa...

Rigopiano - la madre di una vittima prende a pugni un imputato per il disastro dell’hotel di Farindola : “Era al bar a bere allegramente” : Lo ha aggredito e poi ha rivendicato il suo gesto. Maria Perilli, la madre di Stefano Feniello, una delle del disastro di Rigopiano, ha preso a pugni Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola imputato nell’udienza preliminare sulla tragedia dell’hotel nel quale morirono 29 persone a causa di una valanga. Tutto è avvenuto durante una pausa del procedimento, nel bar del tribunale di Pescara. Giancaterino, imputato insieme ad ...