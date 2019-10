Il Papa apre il Sinodo per l' Amazzonia | No a nuovi colonialismi

Papa Francesco apre il Sinodo sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono” : Papa Francesco con la messa nella Basilica vaticana ha aperto l'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano da oggi al 27 ottobre 2019. “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo”, ha detto nell'omelia.Continua a leggere

Papa Francesco apre il Sinodo speciale sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono non è quello del Vangelo” : “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l’Amazzonia, non è quello del Vangelo”. È la denuncia fatta da Papa Francesco nell’omelia della messa con la quale, nella Basilica Vaticana, ha aperto il Sinodo speciale dei vescovi sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Quasi duecento presuli da ogni parte del mondo discuteranno per tre settimane in Vaticano ...

Il Papa apre il Sinodo Amazzonia. "Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi" : “Senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture”, la Chiesa deve evitare “l’avidità dei nuovi colonialismi”. Con queste parole Papa Francesco ha aperto l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano, nell’Aula Nuova del Sinodo, fino al 27 ottobre 2019, sul tema: “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia ...