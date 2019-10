Il Papa apre il Sinodo Amazzonia Dio ci preservi dall' avidità dei nuovi

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture”, la Chiesa deve evitare “l’avidità deicolonialismi”. Con queste paroleFrancesco ha aperto l’Assemblea Speciale deldei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano, nell’Aula Nuova del, fino al 27 ottobre 2019, sul tema: “cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”.“Quando senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture - ha sottolineatoFrancesco - non è il fuoco di Dio, ma il fuoco del mondo. Eppure quante volte il dono di Dio non è stato offerto, ma imposto, quante volte c’è stata colonizzazione anziché evangelizzazione! Dio ci’avidità deicolonialismi”. Secondo il Pontefice, “essere ...

