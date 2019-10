Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il New York Times torna ad occuparsi del possibile coinvolgimento’Italia nel Russiagate. Alcuni diplomatici e dirigenti d’intelligence all’Usa anon sapevano il motivo per cui l’attorney general Williamandò nella capitale italiana in settembre e rimasero sorpresi di scoprire che aveva aggirato i protocolli nell’organizzare la suaper incontrare politici e 007 italiani, a caccia di informazioni nella contro inchiesta sulle origini del Russiagate. Lo scrive il New York Times, citando due fonti anonime.

luca83840538 : RT @HuffPostItalia: Il NYT: gli 007 dell'ambasciata Usa ignoravano i motivi della visita di Barr a Roma - massimo15691 : RT @HuffPostItalia: Il NYT: gli 007 dell'ambasciata Usa ignoravano i motivi della visita di Barr a Roma - SanteCL : RT @HuffPostItalia: Il NYT: gli 007 dell'ambasciata Usa ignoravano i motivi della visita di Barr a Roma -