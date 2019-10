Il nuovo Raid di Destiny 2 è già stato completato | il video del Giardino della Salvezza

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019) Tra alti e bassi - e bassissimi -,2 continua a rimanere in vita. Dopo la prematura separazione degli sviluppatori di Bungie dal publisher Activision, il team americano ha deciso di riprendere per mano con vigore il suo shooter dall'animo massivo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Non solo rendendolo finalmente disponibile su Steam sciolto il vincolo con Blizzard.net e mettendo a disposizione dei curiosi una versione free-to-play - da scaricare quindi in via del tutto gratuita -, ma anche e soprattutto con l'uscita di una nuova e grande espansione. Ci riferiamo naturalmente a Ombre dal Profondo - Shadowkeep in lingua originale -, che riporta i Guardiani di tutto il mondo disulla Luna, per un frammento narrativo del tuttoin cui è coinvolta anche la misteriosa Eris Morn. E se è vero che non mancano imprese mai viste da portare a termine e nuovi pezzi di ...

OptiMagazine : Il nuovo Raid di #Destiny2 è già stato completato: il video del Giardino della Salvezza - RobertoCiarnell : Il nuovo raid è live! #PS4live #Shadowkeep live at - badtasteit : #Destiny2: il nuovo raid, Giardino della Salvezza, è alle porte -