Il grido di dolore di Papa Francesco per l' Amazzonia che brucia

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Quando "senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture, non è il fuoco di Dio, ma del mondo":celebra in San Pietro la Santa Messa in occasione dell'apertura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica che si svolge in Vaticano fino al 27 ottobre, e mette in guardia la Chiesa dall'avidità dei nuovi colonialismi, e dal "fuoco divoratore" che divampa quando "si vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo,re le diversità per omologare tutti e tutto". "Quante volte - ha affermato - il dono di Dio non è stato offerto ma imposto, quante volte c'è stata colonizzazione anziché evangelizzazione!". E ha attaccato in modo implicito il governo Bolsonaro: "Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato ...

