Il figlio di 2 anni si rifiuta di mangiare un hot dog | lo massacra di botte e lo uccide

Taranto - ubriaco si scaglia contro il figlio di 13 anni con un coltello : arrestato 48enne : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Taranto, dove un uomo di 48 anni, pregiudicato e di cui non sono state diffuse le generalità, ha improvvisamente aggredito suo figlio di soli 13 anni brandendo un coltello. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che il soggetto sia tornato a casa visibilmente ubriaco, e poi senza motivo si è scagliato contro uno dei suoi figli, uno dei quali ha otto anni e pare abbia assistito alla scena, insieme ...

Verissimo - Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate : ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni - solo i morti non chiamano mai’ : Vittorio Magazzù avvocato mancato, è Leonardo, il figlio di Rosy Abate nella seconda stagione della fiction. Nonostante la giovane età ha già lavorato in Questo nostro amore 80, La vita promessa e al fianco di Terence Hill in Don Matteo 11. Sabato 5 ottobre ospite da Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva racconta del rapporto con Giulia Michelini, Rosy Abate, ma anche della sua infanzia segnata dalla conoscenza tardiva del padre ...

Elena Santarelli - un libro sulla malattia del figlio : “Negli ultimi anni ho finto - temevo di mostrare la mia fragilità" : Si chiama 'Una mamma lo sa' il libro, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza, in cui la showgirl...

Orrore negli USA - madre taglia i genitali del figlio di 3 anni con delle pinze : Brittany Nicole Lippincott, 29enne americana, ha letteralmente torturato il suo bambino. Lo ha affamato fino a renderlo uno scheletro, causandogli lesioni traumatiche. "La mamma mi faceva sedere al tavolo per vederla mangiare, diceva che non era il mio turno", ha raccontato il piccolo, che ora fortunatamente si è ripreso e sta bene.Continua a leggere

Florida - salva mamma e figlio dall’annegamento : il sacrificio di Cristian - morto a 17 anni : "Non c’è nessun altro modo migliore per descriverlo se non la parola ‘Eroe ‘", sono le parole del preside della scuola che Cristian Burgos, 17 anni, frequentava. L'adolescente ha salvato una donna di 25 anni e il figlio di 9 da morte certa, ma è spirato nel farlo.Continua a leggere

Lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il figlio di 14 : condannato a 20 anni di carcere : L'uomo tarantino di 50 anni che lo scorso anno ha gettato la figlia di 6 anni dal terzo piano di un palazzo dopo una lite con la moglie e dopo aver accoltellato alla gola l'altro figlio, di 14 anni, è stato condannato ieri a 20 anni di reclusione dopo un processo celebrato con il rito abbreviato.Continua a leggere

Claudio Caniggia replica all’ex compagna Mariana Nannis : “Ha manipolato mio figlio. Solo un pazzo poteva credere a così tanti cretini insieme” : “Sono tutte false accuse su di me e su Sofia (la sua attuale compagna, ndr). E’ tutto il contrario di quello che dice Mariana. Ripeto, sono tutte false accuse. Solo un pazzo poteva credere a così tanti cretini insieme. Purtroppo lei ha manipolato Alexander“. A dirlo è l’ex calciatore Claudio Caniggia che ha voluto replicare a quanto detto dalla sua ex compagna e da suo figlio Alexander in diretta a “Live – Non è la ...

Acqua bollente in gola e poi lo annega : uccide il figlio di 6 anni durante un esorcismo : Un 31enne di Tucson, Arizona, ha detto alle autorità di aver ucciso il figlio di sei anni la scorsa settimana mentre cercava di esorcizzarlo. Pablo Martinez è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado: ha tenuto la testa del piccolo sotto un rubinetto di Acqua calda corrente per 10 minuti. La madre nel frattempo avrebbe chiamato un prete.Continua a leggere

Tempesta d’amore - casting news : Florian Frowein torna nei panni di TIM DEGEN - il figlio perduto di Christoph e gemello di Boris!! : Il ritorno di volti noti a Tempesta d’amore non è certo una novità. Che un attore rientri in scena con un personaggio del tutto diverso è però decisamente meno abituale! È esattamente quello che accadrà verso la fine della quindicesima stagione della soap, ormai giunta ai titoli di coda in Germania. Il protagonista della prossima annata di Sturm der Liebe sarà infatti un viso decisamente noto… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, ...

Modena - uomo viaggiava in auto con il figlio di 5 anni e 3 milioni di euro di cocaina : Un uomo di origini calabresi di 43 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale per un controllo di ruotine all'altezza di Modena Nord, lungo l'autostrada A1. In un vano ricavato sotto il sedile posteriore - occupato dal figlio di cinque anni - gli agenti hanno trovato sedici chili di cocaina destinata al mercato milanese e del valore di 3 milioni di euro.Continua a leggere

Paura a Nizza Monferrato - uomo si barrica in casa col figlio di 6 anni e minaccia il suicidio : L'allarme a Nizza Monferrato quando l'uomo ha chiuso fuori al balcone di casa la moglie mettendo in atto il suo gesto. Sul posto i vigili del fuoco, che con l’autoscala sono riusciti far scendere a terra la donna, e i carabinieri che hanno avviato una lunga trattativa. Si è creata una situazione di stallo ed è intervenuto sul posto anche un negoziatore specializzato dei carabinieri.Continua a leggere

Asti - chiude la moglie in balcone e si barrica in casa col figlio di 6 anni : Paura a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Un uomo di 44 anni si è barricato in casa col figlio di 6 anni e minaccia il suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale con un negoziatore specializzato e squadre operative di supporto da Torino. L’abitazione si trova nel centro della cittadina piemontese. Al momento non si conoscono le motivazione alla base del folle gesto dell’uomo che, secondo le prime indiscrezioni, ...

Uomo si barrica in casa con il figlio di 6 anni. Minaccia il suicidio : Un Uomo di 44 anni si è barricato in casa in una località piemontese col figlio di 6 anni. Secondo quanto riporta l’Ansa Minaccia il suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale con un negoziatore specializzato e squadre operative di supporto da Torino. L’Uomo non è armato.

Nonna e nipote si amano follemente - lei 72 anni - lui 26 anni - voglio un figlio a tutti i costi : Una storia che ha provocato non poche polemiche negli Stati Uniti d’America. Una donna di 72 anni Pearl Carter e il nipote di 26 anni Phil Bailey si amano alla follia e hanno deciso di vivere insieme e avere un figlio a tutti i costi. I due convivono in una piccola città dell’Indiana e hanno deciso di prosciugare tutti i loro risparmi, circa 35 mila euro, per coronare il loro sogno aver un figlio. vogliono utilizzare la somma per ...