I social traboccano di commenti negativi sul Napoli e Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Per i tifosi delquesta settima giornata di campionato equivale ad una delle sette piaghe di Egitto. Il pareggio a reti inviolate contro il Torino sembra un affronto troppo duro da sopportare, un boccone troppo amaro da digerire. Una botta impossibile da assorbire. Tanto da chiedere a gran voce il sacrificio di Carlo. Ovvero, le sue dimissioni. Basta guardarsi in giro suiper capire l’aria che tira. Su Twitter fioccano richieste di esonero immediato. Pane Pallone & Puparuol non teme di essere preso a maleparole ed esprime il suo pensiero: “Mi prendero’ le male parole, ma per mepuo’ andare…” Mi prendero’ le male parole, ma per mepuo’ andare… — Pane Pallone & Puparuol (@PallonePane) October 6, 2019 Piero Ausilio Masterclass scrive, di fatto, che è tutto perduto: “Se aspettavamoe il ...

