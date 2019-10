I morti nelle proteste in Iraq sono almeno 99 | i feriti circa 4000

Iraq - 60 morti nelle proteste : 11.07 E' salito a 60 il numero dei morti, 18 solo a Bagdad, nelle proteste che da martedì scorso attraversano l'Iraq. Il primo ministro Mahdi ha ordinato la revoca del coprifuoco a Bagdad.Resta in vigore in altre città. Almeno 4 delle vittime nella capitale sarebbero state uccise da "cecchini non identificati", hanno spiegato le forze di sicurezza. Il leader sciita Moqtada al-Sadr chiede le dimissioni del governo ed elezioni a anticipate."Il ...

morti più di due milioni di animali nelle foreste della Bolivia a causa degli incendi : Più di due milioni di animali selvatici sono Morti a causa degli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato le enormi aree delle foreste Boliviane, in particolare la savana tropicale Chiquitania, che si estende nell’Est del Paese. “Abbiamo consultato i biologi della Chiquitania e abbiamo superato la stima di 2,3 milioni di animali dispersi in molte aree protette”, ha spiegato la professoressa Sandra Quiroga ...

Indonesia - terremoto nelle isole Molucche : il bilancio sale a 20 morti - 2mila evacuati : Il bilancio del forte terremoto che ha colpito le isole Molucche, in Indonesia, distruggendo case e provocando frane, è salito ad almeno 20 morti e 100 feriti in Indonesia: lo ha reso noto il portavoce dell’agenzia nazionale per i disastri, Agus Wibowo, precisando che oltre 2mila persone sono state evacuate. L'articolo Indonesia, terremoto nelle isole Molucche: il bilancio sale a 20 morti, 2mila evacuati sembra essere il primo su Meteo Web.

Epidemia di dengue nelle Filippine : da inizio anno oltre 800 morti : Da inizio anno l’Epidemia di dengue nelle Filippine ha provocato la morte di 807 persone e circa 188.500 contagi, oltre il doppio rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo gli ultimi dati ufficiali. Tra il 1° gennaio e il 3 agosto sono stati registrati 188.562 casi, con un tasso di mortalità dello 0,3%, il più alto nel sud-est asiatico, secondo l’ultimo rapporto di monitoraggio dell’Epidemia pubblicato dal dipartimento ...

