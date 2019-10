Gran Turismo Sport Spec II ora disponibile nei negozi | ecco il trailer di lancio

Gran Turismo : Polyphony Digital sta lavorando a un generatore procedurale di scenari : Polyphony Digital, lo studio dietro la celebre serie di Gran Turismo, ha sempre spinto l'hardware delle console Sony al massimo delle loro capacità grazie a una realizzazione tecnica eccezionale. E a quanto pare il team di sviluppo nipponico si stanno già preparando all'avvento di PS5.Durante la CEDEC di Yokohama, una conferenza annuale dedicata all'industria dell'intrattenimento virtuale, gli sviluppatori hanno presentato la loro nuova ...

Annunciato Gran Turismo Sport Spec II - arriverà nei negozi a ottobre : Sony e Polyphony Digital hanno Annunciato Gran Turismo Sport Spec II, l'edizione "definitiva" del racing game in esclusiva per PS4.Il debutto nei negozi è fissato per il prossimo 4 ottobre, e la versione fisica sarà su due dischi blu-ray, cosa che permetterà ai giocatori di installare tutti i dati di gioco risparmiandosi buona parte della trafila degli update pubblicati nel corso degli anni, ottimo Specialmente per chi non ha una connessione ...

Turismo - a Palermo i giganti del mare : arrivano le navi da crociera più Grandi del mondo : A Palermo potranno attraccare le navi da crociera più grandi del mondo grazie ad un’operazione di dragaggio dei fondali del porto. La città così punta ad aumentare i flussi turistici. Decisa, inoltre, la costruzione di un terminal provvisorio per i passeggeri degli aliscafi grazie all’aggiudicazione di due gare bandite dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale. La gara più consistente, da 29,5 milioni di euro per il ...

Gran Turismo Sport : Annunciato il primo torneo eSport italiano : “GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz”, realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia (SIE Italia) in collaborazione con Mercedes-Benz Italia e organizzato da ESL Italia, scalda i motori e si prepara a tornare in pista. Il primo torneo italiano di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, il racing game di Poliphony Digital in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™), prenderà il ...

Su Gran Turismo Sport arriva la pioggia : Domani martedì 27 agosto arriverà un interessante update per Gran Turismo Sport. In particolare, l'aggiornamento introdurrà la pioggia, assieme ad una serie di nuove automobili degli anni 80' e 90' appartenenti a case giapponesi:La novità più attesa però è la pioggia, il nuovo effetto meteo che sarà dunque finalmente disponibile all'interno del gioco (anche se, almeno inizialmente, sarà prerogativa del circuito Red Bull Ring).Cosa ne pensate ...

Gran Turismo Sport : il prossimo aggiornamento potrebbe introdurre la pioggia : Fin dalla sua pubblicazione, Gran Turismo Sport è stato supportato molto da Sony e Polyphony Digital. Il gioco ha infatti ricevuto costanti aggiornamenti che hanno introdotto nuove vetture, tracciati ed eventi a tempo limitato.La pioggia è stato un elemento molto richiesto in passato dai fan, ed alcuni rumor facevano intendere che la cosa sarebbe arrivata con qualche aggiornamento futuro, tuttavia la questione è poi scomparsa dai radar. Oggi ...