Gp Thailandia | Marquez vince ed campione per l' ottava volta

MotoGP - GP Thailandia 2019 : l’Italia non ha un pilota all’altezza per lottare con Marquez nella classe regina. Morbidelli e Bagnaia ancora troppo acerbi - i senatori soffrono : Il Gran Premio della Thailandia ha chiuso definitivamente i conti per quanto riguarda il Mondiale 2019 di MotoGP, conquistato ancora una volta dallo spagnolo Marc Marquez che all’età di 26 anni è già riuscito ad arrivare a quota otto titoli iridati. ancora una volta nessun rivale è riuscito, per motivi diversi, a contendere seriamente il campionato al pilota della Honda che ha messo sul piatto una costanza di rendimento eccellente e ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : gli highlights della gara. Marc Marquez la spunta su Quartararo - 3° Vinales : Marc Marquez batte Fabio Quartararo in volata, vince il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista aritmeticamente l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. Il fuoriclasse nativo di Cervera ha raccolto il nono successo di tappa stagionale precedendo di un soffio un ottimo Quartararo, sempre più vicino all’appuntamento con la prima vittoria nella classe regina. Sul podio anche un buonissimo Maverick Viñales, terzo con ...

MotoGp – Palla 8 in buca d’angolo - Marquez è campione del mondo : le immagini della festa in Thailandia [GALLERY] : Il pilota della Honda ha festeggiato con una Palla da biliardo numero 8 il suo ottavo titolo in carriera, il sesto in MotoGp Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp per la sesta volta in carriera, otto i titoli mondiali complessivi se si contano anche quelli in 125 e 250. Una bacheca immensa per un pilota di 26 anni che sta riscrivendo record su record, entrando di diritto nel gotha del motociclismo. In Thailandia il pilota spagnolo ha ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

VIDEO Alex Marquez sul trionfo del fratello in Thailandia : “Marc è il più forte” : Alex Marquez è in vetta al Mondiale 2019 di Moto2 e, dopo il quinto posto del GP della Thailandia (quintultimo round della media cilindrata), si avvicina alla conquista dell’iride. Una condotta intelligente quella dell’iberico che poi ha valutato ai microfoni di Sky Sport quanto ha saputo fare suo fratello Marc, campione del mondo per l’ottava volta. Un trionfo che viene sottolineato dalle parole di Alex, che esprimono ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : il sorpasso di Marquez su Quartararo all’ultimo giro : L’aveva studiato a lungo, poi Marc Marquez ha piazzato la zampata del campione, andando a sorpassare proprio all’ultimo giro Fabio Quartararo per centrare la vittoria nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. L’ennesimo successo di una stagione straordinaria che ha messo in mano al Cabroncito il suo nuovo titolo iridato. Andiamo a rivedere il momento chiave della gara di Buriram. VIDEO: IL sorpasso DI Marquez A ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo mondiale : Marc Marquez si è imposto nel Gran Premio di Thailandia 2019 ed ha così potuto festeggiare la certezza matematica del suo ottavo titolo iridato in carriera con quattro gare d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo spagnolo della Honda, dopo aver battuto per la seconda volta Fabio Quartararo in un duello per la vittoria all’ultimo giro, ha liberato tutta la sua gioia festeggiando insieme al suo fan club e ai suoi tifosi ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi della gara. Marquez e Quartararo superiori - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi impotenti : L’allievo non riesce a superare il maestro. Potrebbe essere questo un breve titolo riassuntivo per quanto accaduto oggi nel GP della Thailandia 2019 di MotoGP, un duello bellissimo e tutto psicologico tra il campionissimo di quest’era del motociclismo e il nuovo che avanza. Marc Marquez alla fine trionfa davanti a Fabio Quartararo e mette in cassaforte anche per la matematica l’ottavo titolo iridato della sua carriera, il ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo - la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...

Marquez trionfa in Thailandia - è campione del mondo per la quarta volta : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la 4/a volta consecutiva, vincendo il Gp di Thailandia, disputato sulla pista di Buriram.Lo spagnolo della Honda, all’ottavo titolo iridato in tutte le classi, ha preceduto il francese Fabio quartararo (Yamaha). Terzo Vinales (Yamaha), quarto Dovizioso (Ducati) che, a tre gare dal termine della stagione, non può più raggiungere lo spagnolo in classifica.Lo spagnolo ...

MotoGp - Marquez in Thailandia vince gara e mondiale : Lo spagnolo della Honda è iridato: batte Quartararo in volata e Viñales. 4° Dovizioso, 6° Morbidelli, 8° Rossi

MotoGP - Pagelle GP Thailandia 2019 : Marquez entra nella leggenda - Quartararo dà tutto - Vinales stringe i denti - Rossi anonimo : Tanto tuonò che piovve! Marc Marquez, come ampiamente previsto, si aggiudica il suo ottavo titolo iridato, il sesto in MotoGP, e lo fa vincendo di forza il Gran Premio di Thailandia 2019 (clicca qui per la cronaca) della classe regina. Lo spagnolo piega all’ultimo respiro un Fabio Quartararo sensazionale, mentre per tutti gli altri non rimangono che le briciole. Maverick Vinales e Andrea Dovizioso con le unghie e con i denti fanno il loro ...

Moto Gp Thailandia - Marc Marquez campione del mondo : Moto Gp Thailandia, Marc Marquez e' ancora una volta campione del mondo. Il pilota spagnolo della Honda vince il Gran Premio di Thailandia