Governo | spunta bonus per lavoratori più poveri | 400 euro l' anno

Laura Castelli spunta anche nel nuovo Governo M5s-Pd : dove la vogliono piazzare i giallorossi : In 200 per soli 42 posti. E così incomincia la corsa alla poltrona del sottogoverno del bis-Conte. Fioccano nel Pd e nel Movimento 5 Stelle le autocandidature, mentre il premier ha detto chiaramente di "voler fare in fretta". "Noi ci siamo, il problema è del M5S: è esploso" fanno sapere dal Nazareno

Ue - il Governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Governo - nel programma al punto 26 spunta Roma più «attraente» - il passo indietro che non rilancia la Capitale : Sembrava un passo avanti, e s?è rivelato un arretramento. Pareva finalmente il giusto riconoscimento alla Capitale e invece il riferimento a Roma, al punto 26, l?ultimo del...

Brexit - Johnson convoca il Governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

Governo - per il Lavoro rispunta Boeri : Delrio alla Commissione Ue : Giuseppe Conte chiede al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle di indicare una rosa di candidati per ogni ministero, non singoli nomi. Un modo per dire, in fondo: il Governo lo modello io....

Governo : tocca a Rousseau e spunta l’addio ai vicepremier : «Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?». È questo il quesito che sarà posto agli iscritti del MoVimento Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau. Il voto martedì dalle 9 alle 18 (finestra più stretta del solito e rischio eccesso di contatti simultanei) e possono partecipare gli iscritti al Movimento da almeno sei mesi, con documento certificato. Si legge ...

Governo : Murgia - 'nel toto ministri rispunta Minniti - l'uomo degli accordi con la Libia' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Nel toto ministri (ovviamente #tuttimaschi) spunta e rispunta Minniti agli interni, l'uomo degli accordi con la Libia e del "regolamento" che per primo ha criminalizzate le ONG. Ripetimi com'era la cosa dell' "alternativa", che adesso mi sfugge". Così, su twitter, la

Governo - Conte bis blocca la partita : spunta ipotesi Fico : L’idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani, mentre proseguono le trattative di Governo tra M5s e Pd. E oggi è in programma la riunione dei tavoli di lavoro dem per stilare il programma da portare al confronto con i pentastellati

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

M5S e nuovo Governo - i due fronti aperti. E spunta l’idea «senza Salvini» : Va avanti il negoziato tra gli ambasciatori di M5S e democratici. Ma Di Maio non chiude la porta all’ex alleato: l’ipotesi di offrire un asse con lui fuori dai ministeri

Crisi di Governo - rispunta l’«accordo alla tedesca» : come funziona : Delrio e i contratti Pd-M5S: «Serve una cosa scritta. Ci si mette a sedere, si tratta e si analizza ogni punto per il bene del Paese». In Germania per la grande colazione di Angela Merkel la trattativa tra novanta esperti durata dieci settimane

Romano Prodi - spunta il suo nome : M5s-Pd - il clamoroso indizio sul Governo horror : Tra un'immersione e l'altra Davide Casaleggio si mantiene in costante contatto telefonico con Luigi Di Maio. È un Casaleggio sereno, assicuravano ieri all'Adnkronos fonti vicine all'imprenditore, quello ragiona con il vicepremier cinquestelle («tra i due c' è piena sintonia») sulle mosse da tenere.