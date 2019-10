Governo | Orlando | ‘ultimatum da Papete non è peggio di ultimatum da Leopolda’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – “Noi non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele da qui a quando si voterà, noi vogliamo cambiare l’Italia. E per cambiare l’Italia non si fanno, non si fanno interviste a distanza, non si dice devi fare questo, altrimenti: altrimenti cosa? Non è che se un, prescindendo dal contenuto, lo lanci dalche se lo lanci dalla Leopolda, glinon vanno lanciati”. Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea, parlando a Rimini alla convention di Dems.“Perchè se no -ha aggiunto- si sfascia tutto. E qui in gioco non c’è solo un’esprienza di, qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo Paese. E chi mette in discussione, giocando con il fuoco, questa esperienza di, mette in conto di esporre il nostro Paese ad ...

