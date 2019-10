Governo | Orlando | ‘se qualcuno ha altri disegni lo dica subito’

Governo : Orlando - ‘ultimatum da Papete non è peggio di ultimatum da Leopolda’ : Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – “Noi non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele da qui a quando si voterà, noi vogliamo cambiare l’Italia. E per cambiare l’Italia non si fanno ultimatum, non si fanno interviste a distanza, non si dice devi fare questo, altrimenti: altrimenti cosa? Non è che se un ultimatum, prescindendo dal contenuto, lo lanci dal Papete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda, gli ...

**Pd : Orlando - ‘da scissione riverbero negativo su Governo’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Per quanto non possiamo che augurare successo all’ambizione di allargare il campo delle forze europeiste e democratiche, non possiamo non vedere come nell’immediato quella scelta finisca per avere un riverbero negativo sulla stessa esperienza di governo che abbiamo appena inaugurato”. Lo dice Andrea Orlando in Direzione Pd a proposito della scissione di Matteo Renzi e la nascita di ...

Alfonso Bonafede e l'incontro con Andrea Orlando : riforma della giustizia - un guaio per il Governo : Il governo giallorosso deve fare i conti con la riforma della giustizia. Il voto alla Camera sugli arresti domiciliari di Diego Sozzani (salvato da alcuni franchi tiratori, presumibilmente renziani) è un campanello d'allarme per un'alleanza già di per sé debole. La scorsa settimana il ministro Alfon

Palermo : Orlando - 'con Governo leghista inquinati pozzi cultura solidarietà' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "'Vai via terrona puzzolente'. Così è stata insultata una insegnante siciliana a Forlì. 'Maledetto ebreo'. Così è stato insultato il giornalista Gad Lerner ieri. Perso il governo e perse le poltrone il popolo della Lega Nord ha perso anche la maschera. Alle vittime di

Governo : Orlando - ‘solidarietà a Mattarella per attacchi vergognosi’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Solidarietà al presidente Mattarella per i vergognosi e volgari attacchi lanciati da Pontida da chi dovrebbe rappresentare gli italiani…” Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. L'articolo Governo: Orlando, ‘solidarietà a Mattarella per attacchi vergognosi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : L.Orlando - 'discontinuità e concretezza - non solo annunci e tweet'** : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - "Mi aspetto che sia un governo di discontinuità e concretezza, che faccia dimenticare il passato esecutivo caratterizzato da un sostanziale predominio della cultura salviniana che mortifica i diritti di tutti e di ciascuno e che ci sia un'attenzione molto forte al tema

Governo : botta e risposta Orlando-Calenda sui social : Roma, 5 set. (AdnKronos) – botta e risposta via twitter tra Andrea Orlando e Carlo Calenda che oggi ha annunciato di voler dar vita a un movimento che sia una ‘casa’ per i riformisti. Per il vicesegretario dem, quella ‘casa’, c’è già e ed il Pd come dimostra l’indicazione di Paolo Gentiloni per l’Ue. Risponde Calenda citando Winston Churchill: “Alcuni uomini cambiano partito per amore ...

**Governo : Orlando a Calenda - ‘Gentiloni in Ue è riformismo - Pd tua casa’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Con l’indicazione di Paolo Gentiloni come commissario l’Italia torna in Europa a testa alta. Il riformismo è questo Carlo Calenda, ottenere il meglio nelle condizioni date. La sua casa è il Pd. La tua casa”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando, vicesegretario dem. L'articolo **Governo: Orlando a Calenda, ‘Gentiloni in Ue è riformismo, Pd tua casa’** sembra essere il ...

Governo : Orlando - 'Bene Ministero Sud - attenzione al Mezzogiorno ed Enti Locali' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Finalmente dopo 14 mesi di tentativi di far prevalere nel nostro paese una cultura dell’intolleranza, della paura e dell’odio, l’Italia ha un nuovo Governo che dovrà certamente esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura

Governo : Orlando - ‘ora pagina nuova - si chiude stagione odio e intolleranza’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Parte il Governo, si apre una pagina nuova. è un Governo di profondo rinnovamento, è un Governo che ha le competenze e le capacità per affrontare la piaga più profonda del nostro Paese: la diseguaglianza”. Lo scrive il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, su Fb.“Ridurre la distanza tra Nord e Sud, rimettere in moto la crescita, vincere la sfida della sostenibilità, ma soprattutto, ...

Governo M5S-PD - Orlando si chiama fuori : "Non sarebbe una vera discontinuità" : Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando non farà parte dell'esecutivo giallorosso, quello formato dall'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle. È stato lo stesso deputato a renderlo noto via Facebook, spiegando il perché del rifiuto alla proposta che gli è stata avanzata in questi giorni.Il nome di Orlando era stato accostato al Ministero degli Esteri, ma il diretto interessato ha preferito non confermare le voci:Il ...

TOTONOMI MINISTRI Governo CONTE PD-M5S/ Di Maio verso gli Esteri - Orlando rinuncia : Toto MINISTRI, nomi GOVERNO CONTE bis: sono 9 i nomi del M5s, 7 invece al Pd e i restanti tre andranno a Leu e tecnici indipendenti