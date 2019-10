Governo giallo-verde | lo spettro di nuove uscite  verso Renzi allarma il Pd

Conti pubblici - il Governo chiede 12 - 6 miliardi di flessibilità. I gialloverdi ne domandarono e ottennero solo 3 - 2. Record per Renzi : 14 : I circa 12,6 miliardi di flessibilità sul deficit strutturale che il governo Conte 2 chiederà alla Commissione europea per il 2020 non sono un Record assoluto. L’esecutivo di Matteo Renzi, invocando il ciclo negativo e le clausole per le riforme strutturali, gli investimenti e le “emergenze” rifugiati e sicurezza, ottenne nel 2016 da Bruxelles il via libera a uno scostamento da oltre 14 miliardi. Nel 2017 il successore Paolo ...

Bonus Befana e Cashback - l'ultima idea del Governo giallo-rosso per diminuire l'evasione fiscale : "Cashback". È questa la nuova misura che il governo giallorosso è intenzionato ad introdurre nella manovra 2020, proponendo di fatto un rimborso fiscale (probabilmente mese per mese) sugli acquisti effettuati con moneta elettronica, bancomat o carta di credito. Lo "scontò potrebbe attestarsi al 3% o

Il piano della Lega per far deragliare il Governo giallorosso : In un'intervista al Corriere della Sera, il senatore leghista Roberto Calderoli dice che “se tutto va bene, il 10 febbraio la Corte Costituzionale delibera e dà il via libera” al quesito referendario per la legge elettorale. Che si chiamerà Popolarellum, “visto che lo deciderà il popolo”. Oggi il quesito viene depositato in Cassazione, e sul referendum “sono sicuro che lo vinceremo” dice. Al Messaggero, il senatore spiega poi che il quesito ...

Ius culturae - con il Governo giallo rosso riparte la discussione della legge sulla cittadinanza : Ripartirà giovedì 3 ottobre in commissione Affari costituzionali alla Camera la discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. "Non c'è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare, in commissione arriveranno altre proposte di altri gruppi", ha detto il relatore Brescia (M5s).Continua a leggere

Evasione - l'ultima trovata del Governo giallo-rosso : quanto puoi risparmiare se paghi con carta di credito : "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

Migranti - il Governo giallorosso non cambia linea : gli accordi con la Libia vanno benissimo : Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini conferma tutti gli impegni del governo precedente sulla presenza italiana in Libia e ribadisce lo scopo "strategico e umanitario" degli accordi presi da Minniti e rinnovati da Salvini. Dopo le parole di Conte e Lamorgese, insomma, un altro chiaro segnale: sulla gestione dei flussi la linea italiana non cambia.Continua a leggere

La fake news dei posti fissi creati dal Governo gialloverde : Gli ultimi rapporti dell’Istat sul mercato del lavoro sono stati commentati dalle agenzie di stampa, dagli editoriali e dai telegiornali all’insegna di un grande rilancio dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato. E questo boom di posti fissi, nell’interpretazione quasi generale, sarebbe sta

Governo : Bernini (Fi) - ‘escalation di tasse giallorosse’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Che questo Governo sarebbe stato una tassa micidiale per il Paese lo sapevamo, ma l’inizio è stato anche peggio del previsto: sulla spesa pubblica improduttiva non muoveranno un dito, ma in compenso stanno già inventando ogni giorno un nuovo balzello contro le categorie produttive e i risparmiatori”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.“Dai ...

Nel Governo rossogiallo esplode la questione Toscana : Roma. Il governo giallo-rosé, dopo anni di strapotere politico della Toscana, è senza toscani. Né fra i ministri né fra i sottosegretari. E i primi a protestare sono i vertici del Pd. “Dall’elenco di ministri e sottosegretari (questi ultimi appena presentati) emerge che nessun toscano del Pd fa part

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti : bomba sul nuovo Governo. Quanto dureranno i giallorossi : "Di questo governo, che fino a poco fa giurava di non allearsi, non ci si può fidare". Alessandro Sallusti, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber spiega le sue motivazioni: "Per poter giudicare questo esecutivo bisogna vedere le seconde mosse. Fin ad ora, le prime mosse, sono stati colpi a salve. Ha

Laura Castelli spunta anche nel nuovo Governo M5s-Pd : dove la vogliono piazzare i giallorossi : In 200 per soli 42 posti. E così incomincia la corsa alla poltrona del sottogoverno del bis-Conte. Fioccano nel Pd e nel Movimento 5 Stelle le autocandidature, mentre il premier ha detto chiaramente di "voler fare in fretta". "Noi ci siamo, il problema è del M5S: è esploso" fanno sapere dal Nazareno

Governo Conte 2 - il mix giallorosso non produrrà niente di verde. Purtroppo : Erano davvero prevedibili, e previsti, i primi sbandamenti a sinistra del nuovo Governo sulle Infrastrutture, affidate alla vice di Nicola Zingaretti Paola De Micheli, e le prime incertezze sui cosiddetti Sad (sussidi ambientalmente dannosi), che il ministero per l’Ambiente Sergio Costa valuta in almeno 15 miliardi di euro, mentre i tecnici di via XX Settembre e il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si accingerebbero a ...

Sondaggio : il Governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega : Pina Francone Secondo l'Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 54% degli Italiani boccia il Conte-bis. E tra l’esecutivo M5s-Lega e M5s-Pd, sceglie il primo "Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo Sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per ...