Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Era ile lui girava a bordo del suo “vespino” che però finì nelle mani di un ladro. Oggi, 28 anni dopo, quel ragazzo che sicuramente non aveva preso bene il furto della sua, è riuscito a ritrovarla. O meglio, sono stati idi Ostellato e del Nucleoforestali per la Biodiversità di Bosco Mesola, nel Ferrarese, che hanno denunciato un 44enne italiano, commerciante e incensurato, per la ricettazione dellaPiaggio 50. Il motorino, oggi completamente rimesso a nuovo, era stato rubato a Goro, ad un adolescente, coetaneo del ricettatore. Laera stata venduta restaurata e priva di immatricolazione nel maggio del 2018 a un cittadino di Ostellato che l’aveva acquistata per il figlio sedicenne e che si era vista rigettare dalla motorizzazione di Ferrara la re-immatricolazione, poiché alla verifica del numero del telaio emergeva che il mezzo ...

TutteLeNotizie : Gli rubarono la Vespa nel 1991. I carabinieri la ritrovano (e gliela riconsegnano) 28 anni… - mbyasingingstar : RT @burglar_ot: @HMQueenBee ho sempre pensato che le denunce alla polizia le dovrebbero raccogliere degli psicologi e non gli agenti. Ricor… - To_Monica_ : RT @Grewyu: @To_Monica_ @albertoangela Il figli morì malnutrito pieno di malattie lasciato deperire e violentato..infine gli rubarono anche… -