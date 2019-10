Giorgia Meloni e il dubbio sui Cinque Stelle | Sono cretini o vogliono affossare il

Giorgia Meloni/ Come Salvini contro 5 sfere : 'fuoco e fiamme'? - Live Non è la d'Urso - : Giorgia Meloni ospite stasera di Live Non è la d'Urso: la famosa politica si scontrerà con le 5 sfere del programma di Canale 5 condotto da Carmelita.

Live – Non è la D’Urso : Giorgia Meloni - Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini tra gli ospiti della quarta puntata : Barbara D'Urso Live – Non è la D’Urso torna a virare sulla politica. Dopo aver ospitato, nella seconda puntata, il leader della Lega Matteo Salvini, tra gli ospiti del quarto appuntamento del talk serale di Barbara D’Urso ci sarà Giorgia Meloni. La numero uno di Fratelli D’Italia si sottoporrà alle domande e alle considerazioni di cinque agguerriti vip, pronti a giudicare uno dei protagonisti più controversi ...

Sondaggio Demos - Giorgia Meloni Caterpillar : si mangia Berlusconi ma pure Salvini - il dato impensabile : È in calo la fiducia nel governo di Pd e M5s, ma regge il gradimento del premier Giuseppe Conte. Il Sondaggio Demos per Repubblica sembra un duro colpo a Matteo Renzi, che in queste ore è entrato in conflitto aperto con il presidente del Consiglio. La fiducia in Conte è stimata al 53%, mentre nel ce

"Apprezzata la nostra coerenza" Giorgia Meloni ad Affaritaliani.it : "Fratelli d’Italia continua a crescere perché gli italiani apprezzano la nostra coerenza e le nostre posizioni sempre chiare, spesso difficili ma sempre serie e credibili. Faremo un’opposizione senza sconti per difendere le famiglie e le imprese da questo governo abusivo e Segui su Affaritaliani.it

Chef Rubio finisce per insultare pure la polizia : "Trieste? Non mi sento sicuro". Giorgia Meloni : "Miserabile" : "Io non mi sento sicuro in mano vostra". Se Chef Rubio voleva difendere i due poliziotti morti in una sparatoria in Questura a Trieste, per mano di un dominicano, non ha centrato l'obiettivo. Il celebre Chef-star della tv, che spesso si concede sproloqui politici e insulti a viso aperto (specie cont

Giorgia Meloni - prima picconata al governo : mozione di sfiducia FdI contro Lorenzo Fioramonti : prima picconata al governo da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha predisposto la mozione di sfiducia in Senato contro Lorenzo Fioramonti, il ministro dell'Istruzione grillino al centro di mille polemiche per le sue iniziative recenti (dalla tassa sulle merendine alle giustificazioni pe

Trieste - Giorgia Meloni : "Bastardi assassini - in galera fino alla fine dei loro giorni senza sconti" : "Sgomento e rabbia". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commenta così l'uccisione a Trieste di due poliziotti e il ferimento di altri tre, per mano di due rapinatori. "Il mio cordoglio e la mia vicinanza vanno alle famiglie di questi giovani che hanno dato la vita per difendere la nostra s

Sondaggio Index Research per PiazzaPulita - Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia mai così in alto : le cifre : È sempre, sempre, sempre tempo di sondaggi. L'ultimo, in ordine di tempo, quello firmato Index Research e proposto da Corrado Formigli nel corso della puntata di PiazzaPulita in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Si parte dalla Lega, che lascia sul campo un ulteriore 0,5%, scendendo al 32,5%, confermand

Otto e Mezzo - Giorgia Meloni attacca Fioramonti e difende la Santanché : "Non può fare il ministro" : "Non mi interessano le scuse di Fioramonti, il problema non è di forma ma di sostanza. Uno che pensa quelle cose non può fare il ministro". Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, attacca il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e difende Daniela Santanchè anche perché ne

Otto e mezzo - Giorgia Meloni : "Le parole di Silvio Berlusconi? Pensa di aver aiutato Mussolini nel '22" : Non si trattiene Giorgia Meloni e a Silvio Berlusconi di certo non le manda a dire: "Non so cosa intenda Berlusconi quando dice di aver 'costituzionalizzato i fascisti'", attacca la leader di Fratelli d'Italia, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Probabilmente Pensa di aver dato una mano

Giorgia Meloni contro Lorenzo Fioramonti : "Delirio ripugnante - si dimetta" : Ovviamente, non tardano a fioccare le reazioni contro Lorenzo Fioramonti, il ministro dell'Istruzione M5s, il quale anni fa scriveva su Facebook una serie di schifezze inaudite. Insulti contro Daniela Santanchè, Silvio Berlusconi, Giuliano Ferrara, carabinieri e chi più ne ha più ne metta. Una galle

Giorgia Meloni - perché dopo aver divorato Berlusconi preoccupa anche Salvini : "Georgia, Georgia/The whole day through/Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind". C' è una vecchia canzone che tiene Giorgia nei miei pensieri, cantava Ray Charles che probabilmente non era iscritto a Fratelli d' Italia. Eppure, Giorgia è un' insinuante melodia blues. Giorgia Meloni sta div

Sondaggi politici SWG : Lega ancora oltre il 30% - sorride Giorgia Meloni - Renzi in calo : L'evento politico del mese di settembre può senza dubbio essere rappresentato dal fatto che Matteo Renzi è uscito in maniera ufficiale dal Partito Democratico, dando vita la suo progetto politico denominato Italia Viva. C'è attesa, dunque, per conoscere quale sia la valenza in seno all'elettorato in fatto di consenso della nuova realtà della scena politica sapendo che, ben presto, si andrà a conoscere quanto l'ex premier sarà in grado di essere ...

Giorgia Meloni sta con la Lega : "Sì al presidenzialismo - mai più Romano Prodi al Quirinale" : La Lega si muove, Fratelli d'Italia risponde. Sul piatto non soltanto la riforma elettorale, ma anche una nuova legge per l'elezione del capo dello Stato. Carroccio ed FdI, da tempo, sono a favore dell'elezione diretta. E la questione, come detto, è tornata d'attualità, sotto alla regia di Roberto C