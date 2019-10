Ginnastica | Oksana Chusovitina nella leggenda | qualificata alle Olimpiadi per l’ottava

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019)si èdi Tokyo 2020! L’infinita uzbeka, a 44 anni suonati (ha spento le candeline lo scorso 19 giugno), ha staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena tra nove mesi cioè quando la veterana indiscussa dellaartistica si sarà già lasciatasple 45 primavere. Un mito immortale che non ha mai smesso di mollare e che, nonostante l’ineluttabile passare del tempo, è ancora qui a dare lezione di Polvere di Magnesio a tutti: aveva messo questo obiettivo nel mirino e ha conquistato la sua ottava partecipazione ai Giochi. Sono numeri da record in fatto di partecipazioni a cinque cerchi:eguaglia i nostri Piero e Raimondo D’Inzeo (equitazione) e Josefa Idem (canoa), il britannico Durward Knowles (vela), il danese Paul Elvstrom (vela), lo jugoslavo Rajmond Debevec (tiro), la ...

