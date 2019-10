Ginger Baker | morto lo storico batterista dei Cream

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Èall’età di 80 anni, fra i più influenti batteristi del rock. Co-fondatore dei, nella sua lunga carriera aveva suonato anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti. Ne dà notizia la Bbc. Lo scorso 25 settembre,era stato ricoverato in ospedale. La notizia della scomparsa è stata annunciata sui social attraverso il profilo dell’artista. We are very sad to say thathas passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks. —(@BDrums) October 6, 2019 Nato a Lewisham il 19 agosto 1939, è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al terzo posto nella classifica dei 100 migliori batteristi di sempre. Insieme ad Eric Clapton e al bassista Jack Bruce fondò i, band attiva ‘solo’ dal 1966 al 1968 ma di importanza fondamentale anche per l’influenza che ha ...

SkyTG24 : È morto Ginger Baker, leggendario batterista dei Cream - repubblica : Addio a Ginger Baker, batterista dei Cream [news aggiornata alle 13:31] - SkyTG24 : #UltimOra Morto Ginger Baker, leggendario batterista dei Cream. Aveva 80 anni #canale50 -